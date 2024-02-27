AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: CHP seçmeni de Murat Kurum’a oy verecek

27 Şubat 2024 22:50 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 22:57

31 Mart yerel seçimleri için siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe TGRT Haber'de soruları cevapladı. İstanbul ve yerel seçime dair önemli açıklamalar yapan Kabaktepe, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile yeni bir ittifak olup olmayacağına dair de konuştu.

İstanbul'da en önde 2 adayın yarıştığını söyleyen Kabaktepe, şunları kaydetti:

“Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmeleri genel merkezimiz ile yürütülmüştü. Cumhurbaşkanımız da "Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil" demişti. Bunun olmaması hiçbir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Kalın çizgiler çizemeyiz ama onların ve bizim baktığımız olmayacak gibi duruyor. Şu an itibariyle öyle bir şey yok. Siyaset düzleminde bunların olmaması veya olmayacağına dair kalın bir çizgi çizemeyiz. İstanbul’da yerel yönetimlerde biz ve CHP yarışıyoruz. En önde görünen iki aday Murat Bey ve Ekrem Bey. DEM’in, Yeniden Refah’ın, İYİ Parti’nin adayları var.”

“CHP SEÇMENİNDEN DE OY ALACAK”

“İstanbul’un kimliğine uygun olmayan projelerle yarışıyoruz.” diyen Kabaktepe, “Sayın Murat Kurum’un da bu ismini bahsettiğimiz seçmenlerden de CHP seçmeninden oy alacağını düşünüyorum. CHP seçmeni de konutunun yenilenmesi için Murat Kurum’un yapacağını biliyor. İstanbul için, İstanbullular için, ulaşım, deprem, kentsel dönüşüm için, çevre için oy vereceğini düşünüyorum. İstanbul dahil en büyük kentsel dönüşüm hareketinden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HERKES İÇİN GAYRET EDEN BİR ANLAYIŞ OLACAK”

Kurum’un kazanması halinde İstanbul’u kucaklayan bir anlayışın olacağını kaydeden Kabaktepe, “Ekrem Bey’in profili tüm hedeflerim için İstanbul’u kullanırım profili bizim profilimiz her şey İstanbul için profili. 1 Nisan’da Murat Kurum İBB Başkanı olacak. İstanbul yeniden kutuplaştıran, azarlayan bir anlayış yerine herkes için gayret eden bir anlayış olacak. Kollar poz vermek için sıvanmayacak.” şeklinde konuştu.

100 PROJEYE DESTEK

Öte yandan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gün içindeki ziyaretleri kapsamında Sultanbeyli’yi ziyaret etti. Proje tanıtım programında açıklanan Sultanbeyli’nin Yüz Akı 100 Proje’yi başarılı bulduğunu belirten İl Başkanı Kabaktepe, “Sultanbeyli’mizin, Belediye Başkan Adayımız Sn. Ali Tombaş’a en güçlü desteği vereceğine gönülden inanıyorum. Ali Tombaş’ın ilçemiz için özenle oluşturduğu projeleri inceledim. Sultanbeyli’ye büyük bir değer katacak 100 vizyon proje siz kardeşlerimizin de desteğiyle hayata geçecek.” dedi.