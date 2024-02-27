Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na konut göndermesi: Kendi kendini tekzip ediyor

27 Şubat 2024 21:01 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 22:22

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yerel seçimlere kısa bir süre kala merak edilen soruları TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'a cevapladı.

Yerel seçimlere iddialı olarak hazırlandıklarını söyleyen Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum arasındaki '650 bin konut' polemiğine de cevap verdi. Kabaktepe, "İstanbul'da kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Çıkıp 'daha fazlasını yapacağız' demesi lazımken 'yapılamaz' diyor." diyerek eleştirdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "Erdoğan, Erbakan Hoca’nın evini polisle kuşattırdı, hapse attırmak istedi" iddiasına cevap veren Kabaktepe, "Temel Karamollaoğlu'nun sözlerinin bir unutkanlık hareketi olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başları:

"Adayımız açıklandıktan sonra yoğun çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geride 5 hafta kaldı. Vatandaşlarımızlar yoğun bir şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Sahadayız, sahada büyük bir yönelim ve sevgi olduğunu görüyoruz. Vatandaşın bizimle olan alakası ve Murat Kurum Bey'e olan sevgi 31 Mart'ta ipi göğüsleyeceğimizi gözetiyor.

"5 YILLIK FETRET DÖNEMİ SONA ERECEK"

İstanbul'un 1 Nisan sabahı yeni belediye başkanı ile tanışacağını söyleyen Kabaktepe, "İstanbul 5 yıllık fetret dönemini sonlandırmak istiyor. İstanbul için çalışacak, koşacak, elinden geleni yapacak bir isim aranıyor ve bu isim de Murat Kurum olacak diye düşünüyoruz." dedi.

"İSTANBUL OTOBÜS YAKMA REKORU KIRDI"

İstanbul'da İETT'lerin sürekli arıza verdiğini söyleyen Kabaktepe, "Vatandaşlarla yüz yüze geldiğimizde vatandaşlar bize, trafik, kentsel dönüşüm, yapı stoğunun güçlendirilmesi, kadın ve genç politikalarının güçlendirilmesi, çevre güvenliği, yeşilliğinin korunması gibi beklentileri olduğunu söyledi. Bizden esasen 3 şey istiyor. Vatandaşımız ulaşımda kısa bir zaman geçirmek istiyor. Bizim bıraktığımız dönemle ve İmamoğlu dönemi kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla trafik yoğunluğu oluşmuş. İstanbul 'günde en fazla otobüs yakma' rekorunu kırdı. 50 dakikada bir otobüs gelirken 1,5 saate çıkmış." diyerek eleştirdi.

"DANIŞMANLARI İMAMOĞLU'NU ALDATMIŞ"

"Metro ile ilgili bir endişeler var. Danışmanlar İmamoğlu'nu aldatmış. İstanbul'da 'temel atmama' töreni yaptı. Böyle böyle tam 20'ye yakın projeyi iptal etti. İstanbul'a yılda 200 bin araç giriyor. Bir İBB Başkanı olarak neden Levazım Tüneli'ni kapatırsın? 'Levazım neyime lazım?' dersen seçmen de seni gönderir. Murat Bey lansmanda anlattı. Bize dönüp 'bunlar yapılamaz' diyorlar. İnsanların genetik kodları vardır. Siyasal düşüncelerin de dönemden döneme değişmeyen kodları var. CHP de yaptırımlara 'yaptırmayız' diyerek bu kodlara sahip."

"İMAMOĞLU KENDİ SÖYLEDİKLERİNİ TEKZİP EDİYOR"

"Aynı süreçte kendi söylemlerini en çok tekzip eden isim Ekrem İmamoğlu'dur. İstanbullu bakanlıklarımızın İstanbul'da yaptığı, dönüştürdüğü konut sayımız 179 bin ve devam ediyor. 'Yarısı bizden' kampanyamız da devam ediyor. 1 Nisan sonrası 650 bin konutun dönüşüm projesini başlatacağız. Dönüşüm en temel ürünü, 'eskisini yık, yenisi yap'dır. İstanbul'da kentsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Çıkıp 'daha fazlasını yapacağız' demesi lazımken 'yapılamaz' diyor. 2019 seçimlerinde 100 bin + 15 bin kont sözü verdi. Şimdi baktığımızda 'ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Bunun görüntüleri var."

2019 SEÇİMLERİ NEDEN KAYBEDİLDİ?

Ekrem İmamoğlu'na kaybedilen 2019 yerel seçimleri ile ilgili tüm arkadaşlarının samimiyetle çalıştığını belirten söyleyen "20 yıllık AK Parti siyasi tarihinde hep adaylarıyla bütünleşerek çalıştı. Ben her gün aynı performansı gösteremiyorum. Bazen iyi bazen kötü gideceğiz. 2019 yılında da ilden ilçelere kadar mücadele edildi, şahidim. Heyecanlıyız, teşkilatlarımız da heyecanlı. 31 Mart'taki bu fırsat bize heyecan tanıyor. İstanbul'un kimliğine heyecan belediyeciliği yakışacaktır, heyecanlıyız. 1 Nisan'da kazanmış olacağız. Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek." diye konuştu.

"İSTANBUL'UN PARASI TALAN EDİLDİ"

"Ekrem İmamoğlu'nun aklı İstanbul'da değil. İstanbul'un derdi ile ilgilenilmedi. İstanbul'un zamanı ve imkanları israf edildi. 5 yılı boşa geçti. İBB'nin finansıyla delegelere para verildi. Son 5 senenin 1,5 yılında Cumhurbaşkanı adayı (İmamoğlu) olmak için uğraştı. İstanbul'un imkanları bunlara harcandı. İstanbul'un paraları buralara talan edildi. İBB Başkanı, İBB'nin kaynaklarını CHP kongresinde neden talan ediyor? Elde ede ede bir 'eş başkanlık' koltuğu aldı. Sayın İmamoğlu, hayalleri arasında İstanbul'u unutuyor."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AŞKI: İSTANBUL"

"Büyük İstanbul mitingi 24 Mart Pazar günü olacak gibi görünüyor. Cumhurbaşkanımız İstanbul'da vatandaşlarıyla buluşacak. Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki makus talihi değiştiren bir tarihtir. Bir çok alanda dünyanın sayılı kentleri haline getirdi."

"KARAMOLLAOĞLU'NUN SÖZLERİ UNUTKANLIKTAN KAYNAKLI..."

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun “Erdoğan’ın, 2006 yılında, evini polis kuşatmasına alarak Erbakan’ı tutuklatmak istediği” iddiasına cevap veren Kabaktepe, "Sayın Necmettin Erbakan Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Temel Karamollaoğlu'nun sözlerinin bir unutkanlık hareketi olduğunu düşünüyorum. Refah Davası sonucu ile ilgili bir unutkanlık yaşanmıştır diye düşünüyorum. Refah Davası AK Parti döneminde açılmadı. Erbakan Hoca'nın mahkumiyet kararının hapis cezasından eve, evden de affa doğru atılan adımlar AK Parti döneminde yaşanmıştır. Karamollaoğlu'nun, 'evi kuşatıldı' sözleri unutkanlıktan çıkan bir ürünüdür. Bilgiler yanlış olarak zihne gelmiş olabilir." dedi.

YENİDEN REFAH İLE İTTİFAK TARTIŞMALARI

"Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmeleri genel merkezimiz ile yürütülmüştü. Cumhurbaşkanımız da "Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil" demişti. Bunun olmaması hiç bir zaman olmayacağı anlamına gelmiyor. Kalın çizgiler çizemeyiz ama onların ve bizim baktığımız olmayacak gibi duruyor."

CHP-DEM PARTİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ Mİ VAR?

"Ortada kendi kendilerine karar verme konusunda karışıklık var. İki taraftan farklı farklı açıklamalar geliyor. DEM Parti'nin kararı değil Kandil'in de dedikleri yerine getiriliyor. Bazı yerlerde ittifak yapılmış. İmamoğlu-Kandil-DEM Parti üçgeninde ittifak yapılmış ama tam da bir karara varılamamış gibi gözüküyor. Bu kadar oyuna gerek yok. DEM Parti açısında önemli bir durum var. Adayları özde mi yoksa sözde mi göreceğiz. AK Parti'nin kırmızı çizgisi terördür."