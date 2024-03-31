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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 17:11 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:17

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu

İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi sona erdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ise oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına geldi. Kurum’u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu - 1. Resim

YABANCI BASIN MENSUPLARI DA İL BİNASINA GELDİ

Öte yandan parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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