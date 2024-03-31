31 Mart 2024 17:11 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:17
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işlemi sona erdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ise oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına geldi. Kurum’u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı.
YABANCI BASIN MENSUPLARI DA İL BİNASINA GELDİ
Öte yandan parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı