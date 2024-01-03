AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu! Adayların açıklanacağı tarih belli oldu

03 Ocak 2024 22:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 23:19

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimler kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik genel merkez çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Büyükşehir ve şehir adaylarını iki turda açıklayacaklarını söyleyen Çelik, ilk açıklamanın 7 Ocak Pazar günü ikinci aday açıklamasının ise 15 Ocak Pazartesi günü yapılacağını söyledi.

"HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE AÇIKLANACAK"

Ömer Çelik'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz.

Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız. Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

"KALAN ADAYLAR 15 ACAK'TA..."

İlk bölümünü pazar günü açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyükşehirler ve şehirler. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.

20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin mecz edildiği bir beyanname olacak."