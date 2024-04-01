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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 17:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:52

AK Parti ve BBP adayı amca yeğen rekabeti: 73 oy farkıyla kazandı

Gerede'de amca yeğen iki farklı partiden aday olarak birbirlerinin rakibi oldu. AK Partili amca 73 oy farkla kazandı. Diğer partiden olan yeğeni sonuçlara itiraz edecek.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve BBP adayı amca yeğen rekabeti: 73 oy farkıyla kazandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde yeğenine karşı 73 oy fazla alan AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, resmi olmayan sonuçlara göre kazandı. Büyük Birlik Partisi’nden aday olan Akif Allar'ın ise amcasına karşı aldığı mağlubiyete itiraz edeceği öğrenildi.

Bolu Gerede'de, ilçe tarihinin en çekişmeli seçimi yaşandı. Gerede'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, yeğeni olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Akif Allar’dan 73 oy fazla aldı. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Allar 4 bin 526 oy ile seçilirken, Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak ikinci oldu.

AK Parti ve BBP adayı amca yeğen rekabeti: 73 oyla kazandı - 1. Resim

Akif Allar (yukarıda) sonuçlara itiraz edeceği öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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