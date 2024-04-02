AK Parti ve CHP'den Beykoz itirazı! Oy farkı yüzde 1'den az

02 Nisan 2024 18:53 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:54

Beykoz Belediyesi seçim sonuçları için AK Parti ve CHP itiraz etti.

AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesi için Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

İlçe Seçim Kurulunun itirazlara ilişkin karar toplantısı devam ederken, partililerin bekleyişi sürüyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi 15.00'te sona ermişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.