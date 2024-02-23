AK Parti ve İYİ Parti'nin 'CHP' itirazına ret!

23 Şubat 2024 11:15 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 11:17

31 Mart yerel seçimlerinde büyük çekişme yaşanması beklenen Bursa'da AK Parti ve İYİ Parti, CHP'ye karşı yan yana geldi. İki partinin yetkilileri, CHP'nin meclis üyesi listesini ıslak imza yerine flash bellek ile geç teslim ettiği iddiasıyla il seçim kuruluna itirazda bulundu.

İTİRAZA OY BİRLİĞİYLE RET!

AK Parti ve İYİ Parti'nin itirazını değerlendiren Bursa İl Seçim Kurulu, yapılan inceleme sonrası itirazı oy birliğiyle reddetti. Kurulun aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:

"Her iki başvuruya yönelik Mudanya İlçe Seçim Kurulu’nun evrakı birlikte incelendiğinde itiraz edilen Cumhuriyet Halk Partisi adaylık başvurusunun 20 Şubat 2024 tarihinde saat 16.57'de İlçe Seçim Kuruluna teslim edildiği, bu konuda alındı belgesi imzalandığı ve evraka eklendiği görüldü. İtiraz edenlerin de bu tutanağın teslim edilen flash bellekteki kayıtlar olduğu, ıslak imzalar içerir başvuru evrakının buradan çıkarılarak imzalandığı ve daha geç saate rastladığı, ibrazın saat 17.00'den önce yapılmış sayılamayacağı yönünde olup, resmi alındı belgesinde flash bellek olarak teslim yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama olmadığı, resmi evrakın aksi kanıtlanarak geçerli kabul edileceği gibi Yüksek Seçim Kurulunun 10 Şubat 2024 tarih ve 2024/361 sayılı ilke kararında uyulması gereken yöntemler olarak aday listesinin verilmesinde ilçe başkanlıklarınca, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ile il genel meclisi üyeliği aday listelerinin 20 Şubat 2024 tarihi saat 17.00'a kadar taşınır bellek ile ve 3 nüsha halinde seçim çevresinde yapılan bütün seçimlere ilişkin olarak ayrı ayrı verilmesi esasını getirmiş olup, itiraz edildiği şekilde gerçekleşmiş olsa bile itirazın yerinde olmadığı, aday listelerinin tesliminin süresinde yapıldığının kabulü zorunludur.”

MUDANYA 20219 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 yerel seçimlerinde Mudanya'da belediye başkanlığını yüzde 53,45 oy ile CHP kazandı. AK Parti ise yüzde 41,87 oy ile ikinci sırada kaldı.

31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç, AK Parti'nin Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer oldu.

2019 seçimlerinde aday çıkarmayarak Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'ye destek veren İYİ Parti ise daha önce Mudanya'da 2 dönem belediye başkanlığı görevini üstlenen Erol Demirhisar'ı aday göstererek iddiasını ortaya koydu.