AK Parti'de Ankara'da büyükşehirden sonra ilçe adayları da belli oldu 

17 Ocak 2024 21:37 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:41

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Turgut Altınok'un telefonla aranıp adaylık hususunda bilgilendirildiği öğrenildi.

Altınok, hali hazırda AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yürütürken CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a dişli rakip olduğu belirtiliyor. Milliyetçi tabanda sevilen isimlerden biri olan Altınoku'un mevcut görevinde yaptığı hizmetler oldukça beğeniliyor.

İLÇE ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Gazeteci Fatih Atik'in aktardığı bilgiye göre Ankara'da 9 ilçede adaylar belli oldu. İşte o isimler:

Çankaya: Duhan Kalkan

Altındağ: Veysel Tiryaki

Mamak: Asım Balcı

Sincan: Murat Ercan

Keçiören: Zafer Çoktan - (Fatih Ünal)

Yenimahalle: Abdülkadir Aydoğan

K. Kazan: Serhat Oğuz

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Akyurt: Hilal Ayık

AK Parti, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a yeni görev vermezken seçim kampanyasının başında Özcan'ın olması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas'ın isimlerinin açıklanacağı öğrenildi.

31 İLDEKİ İSİMLER

Adıyaman'da Ziya Polat, Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı'da Mehmet Salih Aydın, Aksaray'da Evren Dinçer, Amasya'da Mehmet Uyanık, Ardahan'da Yunus Baydar, Batman'da Adil Sebati Ceylan, Bayburt'ta Mete Memiş, Bilecik'te Mustafa Yaman, Bolu'da Muhammed Emin Demirkol, Burdur'da Mehmet Şimşek, Çorum'da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Hakkari'de İsmet Ölmez, Iğdır'da Ülkü Öcal, Karabük'te Özkan Çetinkaya, Karaman'da Mevlüt Akgün, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Kırşehir'de Osman Arslan, Kilis'te Reşit Polat, Kütahya'da Kamil Saraçoğlu, Muş'ta Feyat Asya, Nevşehir'de Mehmet Savran, Niğde'de Emrah Özdemir, Siirt'te Ekrem Olğaç, Sivas'ta Hilmi Bilgin, Şırnak'ta Mehmet Yarka, Tunceli'de Erkan Eroğlu, Uşak'ta Mehmet Çakın, Yozgat'ta Celal Köse ve Zonguldak'ta Ömer Salim Alan.