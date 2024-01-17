AK Parti'de Ankara'da büyükşehirden sonra ilçe adayları da belli oldu
AK Parti'nin yarın Ankara'da düzenleyecek olan aday tanıtım toplantısı öncesi aday isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Kulislere göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok gösterildi. Altınok'tan sonra ise 10 ilçede adaylar belli oldu.
Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Turgut Altınok'un telefonla aranıp adaylık hususunda bilgilendirildiği öğrenildi.
Altınok, hali hazırda AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yürütürken CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a dişli rakip olduğu belirtiliyor. Milliyetçi tabanda sevilen isimlerden biri olan Altınoku'un mevcut görevinde yaptığı hizmetler oldukça beğeniliyor.
İLÇE ADAYLARI DA BELLİ OLDU
Gazeteci Fatih Atik'in aktardığı bilgiye göre Ankara'da 9 ilçede adaylar belli oldu. İşte o isimler:
- Çankaya: Duhan Kalkan
- Altındağ: Veysel Tiryaki
- Mamak: Asım Balcı
- Sincan: Murat Ercan
- Keçiören: Zafer Çoktan - (Fatih Ünal)
- Yenimahalle: Abdülkadir Aydoğan
- K. Kazan: Serhat Oğuz
- Beypazarı: Tuncer Kaplan
- Pursaklar: Ertuğrul Çetin
- Akyurt: Hilal Ayık
AK Parti, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a yeni görev vermezken seçim kampanyasının başında Özcan'ın olması bekleniyor.
BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI
Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas'ın isimlerinin açıklanacağı öğrenildi.
31 İLDEKİ İSİMLER
Adıyaman'da Ziya Polat, Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı'da Mehmet Salih Aydın, Aksaray'da Evren Dinçer, Amasya'da Mehmet Uyanık, Ardahan'da Yunus Baydar, Batman'da Adil Sebati Ceylan, Bayburt'ta Mete Memiş, Bilecik'te Mustafa Yaman, Bolu'da Muhammed Emin Demirkol, Burdur'da Mehmet Şimşek, Çorum'da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Hakkari'de İsmet Ölmez, Iğdır'da Ülkü Öcal, Karabük'te Özkan Çetinkaya, Karaman'da Mevlüt Akgün, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Kırşehir'de Osman Arslan, Kilis'te Reşit Polat, Kütahya'da Kamil Saraçoğlu, Muş'ta Feyat Asya, Nevşehir'de Mehmet Savran, Niğde'de Emrah Özdemir, Siirt'te Ekrem Olğaç, Sivas'ta Hilmi Bilgin, Şırnak'ta Mehmet Yarka, Tunceli'de Erkan Eroğlu, Uşak'ta Mehmet Çakın, Yozgat'ta Celal Köse ve Zonguldak'ta Ömer Salim Alan.