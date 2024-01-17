AK Parti'de Ankara'dan sonra İzmir adayı da belli oldu
AK Parti'nin Ankara'da düzenlenecek olan aday tanıtım toplantısı öncesi aday isimleri netleşmeye başladı. Ankara'dan sonra İzmir adayı da öğrenildi. Kulislere göre AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını duyuracak. Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler de yavaş yavaş hareketlendi.
AK Parti'den Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday olurken İzmir'de de Hamza Dağ başkan adayı olarak gösterildi.
8 İLDE ADAYLAR BELLİ OLDU
Kulislere göre belirlenen adaylar şu şekilde:
- Ankara - Turgut Altınok
- Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül
- Adana - Fatih Kocaispir
- Gümüşhane - Ercan Çimen
- Gaziantep - Fatma Şahin
- Adıyaman - Ziya Polat
- Nevşehir - Mehmet Savran
- Kahramanmaraş - Fırat Görgel
- Trabzon - Ahmet Metin Genç
- Kayseri - Memduh Büyükkılıç
- Konya - Uğur İbrahim Altay
- İzmir- Hamza Dağ
HAMZA DAĞ KİMDİR?
Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır.
Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.