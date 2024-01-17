AK Parti'de Ankara'dan sonra İzmir adayı da belli oldu

17 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını duyuracak. Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler de yavaş yavaş hareketlendi.

AK Parti'den Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday olurken İzmir'de de Hamza Dağ başkan adayı olarak gösterildi.

8 İLDE ADAYLAR BELLİ OLDU

Kulislere göre belirlenen adaylar şu şekilde:

Ankara - Turgut Altınok

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Adana - Fatih Kocaispir

Gümüşhane - Ercan Çimen

Gaziantep - Fatma Şahin

Adıyaman - Ziya Polat

Nevşehir - Mehmet Savran

Kahramanmaraş - Fırat Görgel

Trabzon - Ahmet Metin Genç

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Konya - Uğur İbrahim Altay

İzmir- Hamza Dağ

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir. 2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır.

Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.