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    • 06 Ocak 2024 23:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:31

    AK Parti'de gece yarısı hazırlık telaşı! 

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

    AK Parti Tanıtım Medya Başkanı Av. Hamza Dağ, yarın AK Parti'nin adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'nde akşam saatlerinde denetimde bulundu. Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Hamza Dağ'ın o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti. 

    AK Parti&#039;de gece yarısı hazırlık telaşı! 
    Ak Parti, Aday, Hamza Dağ

    Yerel seçime kısa süre kalan AK Parti'nin adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İstanbul dahil 26 kentin adaylarını açıklayacak.

    tgrthaber.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirde aday açıklanacak. 

    AK Parti'de Aydın Ayaydın Muğla'dan ve Edirne'de ise Belgin İba'nın aday olması kesinleşirken Ordu'da Dr Mehmet Hilmi Güler, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile yola devam edilecek. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Mersin'nin adaylarını yarınki tanıtım toplantısında açıklaması beklenmiyor. Bu illerin adayları 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'daki toplantıda açıklanacak.    

    HAZIRLIKLAR TAM GAZ! 

    AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, hazırlık telaşını paylaştı. 

    Dağ paylaşımına, "Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız" notunu düştü. 

    AK Parti'de gece yarısı hazırlık telaşı! 

    AK Parti İstanbul'un yeni yerel seçim şarkısı belli oldu
    Oynat

    AK Parti İstanbul'un yeni yerel seçim şarkısı belli oldu

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısı belli oldu. Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ünlü sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısını yeniden yorumladı.

    Haberler>Politika>AK Parti'de gece yarısı hazırlık telaşı! 
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    AK PartiadayHamza Dağ
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