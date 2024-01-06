AK Parti'de gece yarısı hazırlık telaşı! 

06 Ocak 2024 23:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 23:31

Yerel seçime kısa süre kalan AK Parti'nin adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İstanbul dahil 26 kentin adaylarını açıklayacak.

tgrthaber.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirde aday açıklanacak.

AK Parti'de Aydın Ayaydın Muğla'dan ve Edirne'de ise Belgin İba'nın aday olması kesinleşirken Ordu'da Dr Mehmet Hilmi Güler, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile yola devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Mersin'nin adaylarını yarınki tanıtım toplantısında açıklaması beklenmiyor. Bu illerin adayları 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'daki toplantıda açıklanacak.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ!

AK Parti Tanıtım Medya Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, hazırlık telaşını paylaştı.

Dağ paylaşımına, "Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız" notunu düştü.