AK Parti'de İstanbul için 3 isim ön planda! Karar öncesi son görüşme 

03 Ocak 2024 20:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 20:05

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesi partiler aday belirleme sürecinde son aşamaya geldi. 1 Ocak itibariyle başlayan seçim süreci öncesi siyasi partiler adaylarını açıklamaya başladı.

CHP'nin Ankara ve İstanbul'da mevcut başkanlarla yola devam etme kararı sonrası gözler AK Parti'ye cevrildi. Temayül yoklamaları ve anket sonuçlarının incelendiği süreçte son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve analiz yapması bekleniyor.

ÜÇ İSİM ÖN PLANDA!

DW Türkçe'de yer alan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan temayül yoklamalarında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ön planda çıktı.

Fakat anket çalışmaları ve bazı fikir insanları ile yapılan görüşmelerin arından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da adı 'kazanacak' isim olarak geçmeye başladı.

2019 SEÇİMLERİ ANALİZ EDİLECEK

Geçen Cuma günü programlarını iptal ederek İstanbul'a giden Yerlikaya'nın da İstanbul'un ilçe ve mahallelerindeki 2019 yılındaki seçim sonuçlarını analiz ettirdiği öğrenildi.

'MUHALİF SEÇMEN TARAFINDAN DA BEĞENİLİYOR'

Son aylarda uyuşturucu ve suç çetelerine yönelik operasyonları artırması sebebiyle muhalefet tarafından da övgü alan Yerlikaya'nın ilk başlarda adaylığı istemediği, ancak fikrinde değişikliğe gittiği belirtiliyor. Yerlikaya'nın muhalif seçmenin de "beğenisini kazanan" sosyal medya paylaşımlarının sebebinin de bu olduğu yorumları yapılıyor.

"KAMUOYUNDA KARŞILIĞI VAR"

Üst düzey bir AK Partili yönetici, son zamanlarda Ali Yerlikaya isminin daha fazla dillendirildiğini doğruladı. Kurmay, "Yerlikaya, her ne kadar temayülden adı ilk sırada çıkmasa da kamuoyundaki algısı, İstanbul'u bilen bir isim olması, vatandaştaki karşılığı nedeniyle şu an için adaylar arasında bir, hatta birkaç adım önde denebilir" diye konuştu.

MURAT KURUM ADAY OLUR MU?

Meclis'teki kritik sandalye dağılımını göz önünde bulunduran AK Parti'de, Murat Kurum'un adaylık ihtimali zayıfladı. İstanbul için Karadenizli adayda ısrarlı olduğu söylenen Erdoğan'ın bu önceliğini de şimdilik geri plana attığı kaydediliyor. Ancak Erdoğan için hâlâ Ergün Turan önemli seçeneklerden birisi durumunda.

AK Parti'nin 7 Ocak veya 15 Ocak'ta İstanbul adayını açıklanması bekleniyor.