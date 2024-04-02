AK Parti'de kritik MYK toplantısı: Yeni yol haritası belli oluyor

02 Nisan 2024 13:32 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:45

Yerel seçimde milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oyunu kullandı. Türkiye tarihine geçecek seçimde; CHP birinci çıkarak büyük bir başarı elde etti.

ERDOĞAN: UMDUĞUMUZ NETİCEYİ ALAMADIK

Seçimin ardından AK Parti Genel Merkezinde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını analiz edileceğini belirterek "Umduğumuz neticeyi alamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim sonuçlarının masaya yatırılacağı toplantı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. AK Parti, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını masaya yatıracak.

KAPSAMLI BİR RAPOR HAZIRLANDI

Oy kaybı yaşanan il ve ilçeleri tek tek belirledi, kazanılan-kaybedilen belediyeler ve oy değişimleri ile seçimin analizini yaptı. 2019 yılındaki yerel seçimlerle karşılaştırma yapılarak bir rapor hazırlandığı öğrenildi.