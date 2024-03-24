AK Parti'de Yeniden Büyük İstanbul Mitingi heyecanı!

24 Mart 2024 07:54 - Güncelleme : 24 Mart 2024 07:55

Türkiye 1 hafta sonra yerel seçimler için sandığa gidecek. Bu kapsamda mitingler hız kazandı. En çok merak edilen illerden biri de İstanbul...

Miting programlarına 10 Şubat’ta Zonguldak’ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun mesaisi devam ediyor. Kayseri, Konya, Mersin, Ankara gibi büyük şehirlerde yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile büyük coşku yaşanan mitinglerden sonra gözler büyük İstanbul mitinginde.

AK Parti, tarihin en önemli seçiminden hemen önce tarihin en kalabalık, en görkemli İstanbul mitingine hazırlanıyor.

ERDOĞAN İSTANBULLULARA SESLENECEK

Saat 14.00’te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.

Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

HEDEF 1,5 MİLYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük İstanbul mitingine ilişkin yaptığı açıklamada "İnşallah yarın da büyük İstanbul mitinginde 1,5 milyonu aşacağız" dedi.