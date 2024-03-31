AK Parti'den anket tepkisi: Hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur!

31 Mart 2024 18:08 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, seçimin hemen ardından bir araştırma şirketi tarafından paylaşılan ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçimi CHP adaylarını kazanacağı tahmininde bulunun ankete tepki gösterdi.

İTİBAR ETMEYİN

Şen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur" ifadelerini kullandı.