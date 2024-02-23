AK Parti'den İmamoğlu'na üyelik teklifi: Beni ne kadar çok istiyorsunuz

23 Şubat 2024 21:13 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 21:37

31 Mart yerel seçimlerine iddialı bir giriş yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarını Sultangazi'de sürdürdü. Görevlilerin "Başkan'ım buyurun, üye yapalım sizi." sözlerine İmamoğlu'ndan "Ne kadar çok istiyorsunuz beni" cevabı geldi.

GÖREVLİYE SARILDI

AK Parti'nin çadırını da ziyaret eden İmamoğlu görevlilerle tek tek tokalaştı ve muhabbet etti. Sohbet sırasında bir partilinin "Sizi AK Parti'ye üye yapalım" teklifine "Beni mi üye yapacaksın? Ne kadar istiyorsunuz beni ya!" diyerek cevap verdi, ardından teklifte bulunan görevliye sarıldı.

"HEPİMİZ KOMŞUYUZ"

İmamoğlu "Her şeyin ötesinde sulh içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar birbiri hakkında eleştiri yapabilir ama günün sonunda 1 Nisan'da hepimiz komşuyuz, arkadaşız, akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah utandırmasın" dedi.