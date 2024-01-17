AK Parti'den İstanbul için yeni bir seçim şarkısı daha: Eline doğduk yoluna baş koyduk

17 Ocak 2024 10:19 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:20

Tüm siyasi partilerin, yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Seçimde her parti için kritik bir öneme sahip tek bir il var o da İstanbul... AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir şarkısını daha yayınladı.

Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısına AK Parti, "Sevdamızsın İstanbul" isimli yeni bir şarkı daha ekledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yeni şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti'nin saha çalışmalarıyla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"SEVDAMIZSIN İSTANBUL"

İşte beğeni toplayan şarkının sözleri;

"Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Baş koyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul

Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda

Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın

hayallerini kurduğum rüya

Bir kez gören şehrimi olur müptelası

"MÜJDELENEN BİR ÇAĞRISIN"

Şehirlerin sultanısın yar sen

Şairlerin ilhamısın

Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen

Müjdelenen bir çağrısın

Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam

Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam

Şehrim ister, ol hakim değil hadim

Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim

Aynı ruh, aynı dava, aynı mana

Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın

İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın

İzin ver meşaleni hakedenler yaksın

Sevdamızsın İstanbul

Davamızsın İstanbul

Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk

Vakit Tamam Yeniden İstanbul"