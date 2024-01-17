AK Parti'den İstanbul için yeni bir seçim şarkısı daha: Eline doğduk yoluna baş koyduk
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kritik yerel seçimleri öncesinde dikkat çeken yeni bir şarkı daha paylaştı. Şarkıda yer alan, "Sevdamızsın İstanbul, davamızsın İstanbul, eline doğduk yoluna baş koyduk, Vakit tamam yeniden İstanbul" ifadeleri oldukça beğenildi.
Tüm siyasi partilerin, yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Seçimde her parti için kritik bir öneme sahip tek bir il var o da İstanbul... AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir şarkısını daha yayınladı.
Kampanya süreci kapsamında daha önce ünlü sanatçı Azer Bülbül'den esinlenerek yapılan "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şarkısına AK Parti, "Sevdamızsın İstanbul" isimli yeni bir şarkı daha ekledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yeni şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti'nin saha çalışmalarıyla zenginleştirilen klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
"SEVDAMIZSIN İSTANBUL"
İşte beğeni toplayan şarkının sözleri;
"Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Baş koyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul
Olundu kaç bin yıldır uğruna canlar feda
Sana biçilemez paha, sen hep derdime devasın
hayallerini kurduğum rüya
Bir kez gören şehrimi olur müptelası
"MÜJDELENEN BİR ÇAĞRISIN"
Şehirlerin sultanısın yar sen
Şairlerin ilhamısın
Başarmak isteyenlerin en büyük imkanısın yar sen
Müjdelenen bir çağrısın
Duydum bir çok yalan, bunlara inanamam
Yeniden şaha kalkmak için geldi vakit tamam
Şehrim ister, ol hakim değil hadim
Yaptık biz bunun için 20 yıldır talim
Aynı ruh, aynı dava, aynı mana
Yıllar geçsede bizim için bitmeyen bir aşksın
İstanbul sen ezelden beri ak ve paksın
İzin ver meşaleni hakedenler yaksın
Sevdamızsın İstanbul
Davamızsın İstanbul
Eline Doğduk Yoluna Başkoyduk
Vakit Tamam Yeniden İstanbul"