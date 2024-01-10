AK Parti'den ittifaka ilkesel yaklaşım! Al-ver yok

10 Ocak 2024 06:49 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 06:51

AK Parti'de geçtiğimiz hafta sonu 26 belediye başkan adayının açıklandığı toplantının ardından gözler kalan diğer adayların açıklanacağı 15 Ocak’taki diğer toplantıya çevrildi. Parti yönetimi, bir yandan da ittifak çalışmaları meclis üyelikleri üzerine yoğunlaşış durumda.

MHP ile uzlaşan BBP, DSP, Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile de görüşmelerini sürdüren AK Parti kurmayları sürece al-ver hesabı üzerinden değil ilkesel bazda yaklaşıyor.

BAZI ADAYLARDAN FERAGAT

Türkiye gazetesinin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, HÜDA PAR ile ittifak görüşmelerinde ise önemli yol kat edildiğini belirtiyor. HÜDA PAR’a bazı bölgelerde meclis üyelikleri verilebileceği ve DEM Parti’nin yönetiminde bulunan bazı ilçelerde HÜDA PAR’ın adayının desteklenebileceği kaydediliyor.

DSP ve BBP ile ittifak görüşmelerinde de herhangi bir problem yaşamadıklarını belirten parti kaynakları, “Yönetimi DSP ve BBP’de bulunan bazı ilçe ve belde belediyeler var. O ilçelerde aday çıkarmayabiliriz. Bu ilçelerde paydaşlarımızın adayını destekleme yönünde ilerliyoruz. Meclis üyelikleri konusunda istişarelerimiz ise sürüyor” dedi.

YRP 3 BÜYÜKŞEHİRİ İSTEDİ

Yeniden Refah (YRP) ile de görüşmeler devam ediyor. Kulislerde, Yeniden Refah’ın İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumhur İttifakı’nın ortak adayını desteklemek için 3 büyükşehirde birer ilçede kendi adayının desteklenmesini istediği konuşuluyor. AK Parti’nin buna sıcak bakmadığı öğrenilirken, ortak noktayı bulmak için görüşmelerin aralıksız sürdüğü kaydediliyor. İttifak yapılmazsa Yeniden Refah’ın İstanbul’da Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın damadı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ü, Ankara ise Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’i aday göstereceği iddia ediliyor.

57 İL VE İLÇEDE ADAY ÇIKARDILAR

Bu arada Yeniden Refah Partisi, 57 il ve ilçe belediye başkan adayını daha belirledi. Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla genel merkezde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzzeddin Alkan’ın da olduğu isimler kamuoyuyla paylaşıldı.