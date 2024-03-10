AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: Katiller hesap verecek

10 Mart 2024 12:17 - Güncelleme : 10 Mart 2024 13:13

İsrail hükümetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhinde yapılan açıklamalara AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KATİLLERİN HESAP VERMESİ İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

"Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir. Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlemektedir. İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

"İSRAİL HÜKÜMETİ SOYKIRIM SUÇLARINA MUHATAP OLDU"

Türkiye, Orta Doğu’da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."