AK Parti'den seçim değerlendirmesi: İl başkanları görevden alınacak

03 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:50

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci sıraya gerileyen AK Parti, yenilenme ve yapısal değişiklikler için harekete geçiyor.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %37.77 oy oranıyla birinci olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kuruluşundan bu yana ilk kez %35.49 ile ikinci sıraya geriledi.

Seçim sonuçlarının ardından AK Parti'de yenilenme süreci başlıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in iddiasına göre, parti kongre sürecini öne çekmeyi ve kaybedilen illerdeki il başkanlarını görevden almayı planlıyor.

Fatih Atik'in aktardığına göre, AK Parti'de büyük bir yapısal değişim öngörülüyor. Kaybedilen illerin il başkanları görevden alınacak ve yerlerine yeni isimler atanacak. Bu değişim sürecinin Büyük Kongre'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca, partinin adaylık başvurularında bir azalma yaşandığı ve önümüzdeki dönemde parti yapısında önemli değişikliklerin beklenildiği belirtiliyor.

"DEĞİŞİM SÜRECİ KONGREYE KADAR TAMAMLANACAK"

Partideki üyelik sayılarının azaldığı vurgulanan açıklamada, "Kaybedilen illerde il başkanları görevden alınacaklar. Görevden alınacak isimlerin yerine yeni il başkanları atanacak. Büyük Kongreye kadar bu değişim süreci tamamlanacak. AK Parti'ye adaylık başvuruları azaldı. Yapısında değişiklik yapılması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.