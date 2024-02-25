AK Parti'den vatandaşlara net uyarı: Fay hatları tetiklenmek isteniyor

25 Şubat 2024 16:31 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 16:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz’ın Atatürk'ü hedef alan sözlerine atıfta bulunan Çelik, "Toplumumuzun temel değerleri konusunda kışkırtıcı beyanların tümünü reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM BUNLARIN KARŞISINDAYIZ"

Dini değerlerle, geleneklerle ilgili ortaya koyulan birtakım kışkırtıcı beyanların, özellikle seçilmiş cümlelerin toplumdaki birtakım fay hatlarını tetiklemek üzere yönlendirilmiş olduğunu gördüklerini söyleyen Çelik, "Tüm bunların karşısındayız. Bunlarla mücadele etmek konusunda yüksek bir iradeye sahibiz" dedi.

MUHALEFETİ DE ELEŞTİRDİ

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Çelik, "6'lı 7'li masanın millete özür borcu vardır. Neden, milletle birlikte hareket ediyoruz diyenler,, bugün birbirlerine en ağır sözlerle saldırıyorlar. O altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle bir açıklamayla ortaya koyması gerekir" diye konuştu.