AK Parti'den Yeniden Refah'a eleştiri: Siyasi nezakete uygun değil 

25 Şubat 2024 01:01 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 01:01

Yerel seçimlere 34 gün kala siyaset sahnesi ısındı, partiler sahaya indi. Gözler bıçak sırtı olan İstanbul ve Ankara'ya çevrilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'dan yerel seçim ortağı Yeniden Refah Partisi'ne eleştiri geldi.

"SİYASİ NEZAKETE UYGUN DEĞİL"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi partisi AK Parti'dir." diyen Yalçın, "Yeniden Refah onun yanına özür dileyerek söylüyorum, bir çadır kuruyor, bir dükkan açmaya çalışıyor. Bunu söylerim, beis yok, suçlayıcı bir dille söylemiyorum. Siyasi nezakete uygun değil bu tavır" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE ŞEHİRLERİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na benzemediğini söyleyen Yalçın, "CHP gibi şunu yapmıyoruz. İYİ Parti bizimle ise süper, bizimle değilse lanetlidir, böyle bir söylem kullanmıyoruz. Meral Akşener'in 3 Mart 6 Mart döneminde başına gelenleri hatırlıyor musunuz? Küfürler, hakaretler. Biz Cumhur İttifakı adaylarıyla şehirleri kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM' TARTIŞMASI

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan '650 bin konut' tartışmalarına da değinen Yalçın şunları söyledi:

Murat Kurum bir rakam veriyor. '650 bin konutu 5 yıl içinde dönüştüreceğiz' diyor. Teknik tartışmasını yapabiliriz. Ama şunu söylemezsiniz değil mi; 'hayır yapma gerek yok' demezsiniz. İstanbul'da yaşayan hiçbir insanın kentsel dönüşüme itiraz etmemesi gerekir. 1 yıl önce yaşadığımız deprem beklemediğimiz kadar büyük şekilde geldi. İstanbul'da yıllarca kentsel dönüşüm konuşulur ama bu işi karalamak üzerine konuşulan bir dönemden geçtik biz.

6 Şubat depreminden sonra herkesin söyleyebileceği tek bir şey var; derhal kentsel dönüşüme başlamamız lazım. İstanbul'da kentsel dönüşümü öncelikle sorunu haline getirmeliyiz. Gerçekten yönetmekle, inşa etmekle ilgili derdimiz var. Şamata, gürültü, gereksiz siyasi tartışmaya gitmeden, hepimizin yaşamını etkileyecek icraate ihtiyacımız var. Belediyeler bunun için var. Türkiye önümüzdeki 4,5 yıl boyunca bir iktidar seçti, o tartışmalar bitti. Onu 2028'de görürüz tekrar. Bugün yerel seçimdir. Muhalefet vatandaşı boş söylem siyasetiyle hapsetmeye çalışıyor.

"KARŞI TARAF BİRLEŞTİ VE KAZANDI"

2019 yerel seçimlerinde muhalefetin 'birlik' olması sonucunda Cumhur İttifakı'nın İstanbul'u kaybettiğinin altını çizen Yalçın, "Biz 2019'da İBB'yi kaybettiğimizde adayımız aldığı oy oranı yüzde 49'du. Hiçbir seçimde İstanbul'da yüzde 49 almamıştık. Aldığımız en yüksek oyla kaybettik. Burada anlaşılması gereken şey; hiçbir şey vaad etmeyen, doğru düzgün inşa ve icra meselesi gündemi olmayan birileri çıkıp, hikayeyi getirip siyasi kutuplaşmaya hapsetmesin istiyoruz. Büyükşehirlerde genel olarak Tayyip Erdoğan karşıtlığı etrafında seçime gidildi. İstanbul'da HDP, İYİ Parti, CHP ve diğer küçük partileri hepsi bir arada oldu. Bu sadece 'biz kaybettik' meselesinden ziyade 'karşı taraf birleşti ve kazandı' üzerinden okuyoruz. Bugün her şey ortaya çıkacak." dedi.

"ERDOĞAN SÜREKLİ YARGILANDI, TEFTİŞE MARUZ KALDI"

Muhalefetin yönetimindeki belediye başkanlarının 'bizi çalıştırmıyorlar' söyleminin gerçeklerden uzak olduğunu söyleyen Yalçın, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İBB Başkanı olarak seçildiğinde 3,5 yıl hizmet yapabildi. Sürekli yargılandı, teftişe maruz kaldı. O 3,5 yıl içinde Haliç mi temizlenmemiş, trafik meselesi mi çözülmemiş. Bütün baskılara rağmen bunları gerçekleştirmiş bir Recep Tayyip Erdoğan dönemi var. Başarı hikayesi üretebilmiş Erdoğan döneminden bahsediyoruz. Kadir Topbaş dönemi hakeza sürekli hizmetin arttığı dönemdir. Yerel yönetimlere sadece İstanbul'a değil hepsi katlanarak artış gösterdi bütçeleri. Herhangi belediyeye verilmiş destek bu belediyeye verilmiyorsa onu çıkarıp, göstersinler. Bu tamamen bir ağlanma, sızlanma durumu. İnsanlar başarısızlıklarına ve beceriksizliklerine kılıf arıyorlar. Engelleme suçlaması tamamen bahane." diye konuştu.

"AK PARTİ, DEM PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMADI"

"AK Parti'nin hiçbir döneminde HDP, DEM veya onun benzeri hiçbir partiyle seçim işbirliği yapmadı. CHP 2019'dan bu yana seçim işbirliği yapıyor. Beraber aynı yolda yürüyorlar. Çözüm süreci bir müzakere süreciydi. Bunlar bir şehri yönetmek için beraber adım atıyorlar, bir işbirliği yapıyorlar. DEM'in ne yapacağı bir muamma. Hep beraber göreceğiz. Bir aday çıkardılar, hatta iki aday çıkardılar. Adaylarının kampanya yaptığını görmedik. Paravan adaylar olabilir, bilmiyorum, akıl yürütüyorum. Ekrem İmamoğlu'na destek mi verecekler bilmiyorum. Büyükşehirlerde tür kirli pazarlıkların sonucunda CHP'li belediye başkanları seçildi."