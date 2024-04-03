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Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 18:30 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:31

AK Partili belediye başkanının ilk icraatı turnikeleri kaldırmak oldu

Mazbatasını alarak göreve başlayan AK Parti'li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın ilk icraatı belediye girişindeki turnikeleri kaldırmak oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Partili belediye başkanının ilk icraatı turnikeleri kaldırmak oldu

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Karabük Belediye Başkanlığı görevine getirilen Özkan Çetinkaya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Caner Yılmaz’dan mazbatasını aldı. Başkan Çetinkaya’ya AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, önceki dönem Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve çok sayıda partili eşlik etti. Daha sonra Karabük Belediyesine gelen Çetinkaya’yı yüzlerce vatandaş alkışlar ve sloganlar ile karşıladı.

AK Partili belediye başkanının ilk icraatı turnikeleri kaldırmak oldu - 1. Resim

"ARKADAŞLARA SÖYLEMİŞTİK TURNİKELERİ KALDIRMIŞLAR"

Makam odasına geçerek belediye personeli ile tokalaşan Başkan Çetinkaya tebrikleri kabul etti.

AK Partili belediye başkanının ilk icraatı turnikeleri kaldırmak oldu - 2. Resim

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetinkaya, “Arkadaşlara söylemiştik, turnikeleri kaldırmışlar.Şuana kadar burada hizmet eden başkanlarımızdan Allah razı olsun. Bugün sıra bize geldi. İnşallah bu 5 yıllık süreçte sunmuş olduğumuz vizyonu hayata geçireceğiz. Tek gayemiz ve çabamız bu olacak. Ortak akılla, istişareyle birlik ve beraberlikle şehrimizde daha iyi işler yapacağız “ dedi.

AK Partili belediye başkanının ilk icraatı turnikeleri kaldırmak oldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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