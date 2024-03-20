Ankara'da son durum ne? AK Partili Fatih Şahin: Son düzlüğe önde giriyoruz

20 Mart 2024 12:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:15

Son anket geldi: Kurum mu önde yoksa İmamoğlu mu? Kararsızlar her şeyi değiştirebilir

Son anket geldi: Kurum mu önde yoksa İmamoğlu mu? Kararsızlar her şeyi değiştirebilir

Şahin'in konuşmasından satır başları:

Yerel seçimler için ses getiren kampanyalar yapıyoruz. Biz oyumuzu en hızlı şekilde artırdığımız bir kampanya süreci yaşıyoruz. Çok hızlı yol aldığımızı yarışta öne geçtiğimizi ve son düzlüğe de önde girdiğimizi görebiliyoruz.

Şimdi anketlerde birkaç puanlık yanılma payı olabilir, ancak 15 puan farkla yanılmış kişilere ben anketçi demiyorum. Bunlar seçmene bir dayatma yapıyor. Yarışta önce olduğumuzu görüyoruz ancak Türkiye ortalamasını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, gazdan ayağımızı çekmiyoruz.

2019 yılında verilen sözlerin yerine getirilmediği günler yaşadı Ankara... Ankaralılara karşı bir saygısızlıktır, verilen sözlerin hiçbiri tutulmamış, vaatlerin hiçbiri yerine getirilmemiş. Ankara'nın birçok problemi var. Mevcut belediyedeki zihniyet Ankara'ya hiçbir şey kazandıramaz.

Mansur Yavaş, her semte kreş açma vaadinde bulundu. Kaç tane kreş yaptı? sorusunun cevabını aradığımızda sadece 1 kreş yapmış. 20 tane yaptığı da doğru değil sadece tabelalarını değiştirmiş.

"ANKARA'DA DURUM KAFA KAFAYA DEĞİL, BİZ ÖNDEYİZ"

Ankara'da durum kafa kafaya değil, biz öndeyiz. Yakaladığımız rüzgar daha iyi noktada bitireceğimizi gösteriyor. Cumartesi günü çok güzel bir miting gerçekleştireceğiz Ankara'da.

"EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ KARŞILAYACAĞIZ"

Emeklilerin beklentisini karşılayacağız. Çalışmamız olgunlaştığında Genel Başkanımız paylaşacaktır. Emeklilerin bu beklentisini karşılıksız bırakmayacak bir çalışma yürüttüğümüzü ben ifade edebilirim.

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

Murat Kurum İBB Başkanı olmak üzere kolları sıvadı. Çok güzel bir kampanya dönemi geçiyor. Murat Kurum'un adaylığı İstanbul hatta tüm Türkiye'de güzel bir karşılık aldı.

CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ...

İstanbul'un 5 yılı heba etmiş bir belediye başkanı var. Son görüntülerle birlikte kirli ilişkiler ağı içerisinde kirli ilişkiler ağını yürüten bir belediye başkanı söz konusu.

Hukuki nitelemeler savcılarca yapılacak, mahkemeler kararını verecektir. İstanbul'da bu kara dönemin sona ereceğini düşünüyoruz.

İZMİR'DE SON DURUM...

İzmir'de herkes çok heyecanlı, 'Hamza Abi' diyorlar başka bir şey demiyorlar. Biz artık geçmişe, oy oranlarına bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Kampanyamıza bakıyoruz. Eski ezberler üzerinde bugün konuşma kanaatinde değilim. İzmirliler kendi şehirlerine sahip çıkacaktır.

CHP-DEM İLİŞKİSİ: İRADESİZ, OMURGASIZ BİR ANLAYIŞ VAR

Birçok şehirde belediye meclis üyeliği listelerinde DEM Partililere yer veriliyor. Birbirlerine destek verdiklerini görebiliyoruz. Gelişmeler orada, kendisinin yalanlaması ikiyüzlülüğünden başka bir şey ifade etmez. İradesiz, omurgasız bir anlayış var.

Diğer ilçelerde ve büyükşehir bağlamında da iş birliklerini görebiliyoruz. Bir destek içindeler, bakmayın aday çıkardıklarına. DEM Partisini Ankara'da ortada görebiliyor muyuz? Sahada bir çalışma gerçekleştirmiyorlar. Kafa karışıklığı içindeler, ne yapacaklarını bilmiyorlar, gün sayıyorlar. Ankara seçmeni bu tehdide gerekeni yapacak.

GÖKHAN ZAN'IN ORTAYA ÇIKAN SES KAYITLARI

Meselenin AK Parti'yle bir ilgisi yok. Hatay'da faaliyetlerimizi konteynerde gerçekleştiriyoruz. Öyle telefon görüşmesinin geçtiği gibi bir bölme yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Anayasanın bu maddesi çok açık. Ama ben meseleye hep yasaların ötesinde bir manası olduğunu düşünüyorum. Onun için gençlerle yaptığı sohbette 'Bu benim final seçimim' demesi ayrı bir manası olduğunu düşünüyorum. Ömrünü siyaset adamış, ülkesine adamış bir liderden bahsediyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DARBE' AÇIKLAMASI

Özgür Özel'in gençlerle darbeyi bir arada kullanması; 27 Mayıs'ı, 28 Şubat'ın temize çeken bir siyasi anlayıştır.