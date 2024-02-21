AK Parti'li vekil Hüseyin Yayman'dan iddialı çıkış: 1 Nisan'da herkes Hatay'ı konuşacak

21 Şubat 2024 22:39 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 23:05

Yerel seçimlere 39 gün kala partiler saha çalışmalarını hızlandırdı. Hatay'da CHP'de patlak veren adaylık krizi Lütfü Savaş'ta karar kılınarak son buldu. Bazı isimler Savaş'ı istemediklerini belirtse de son kararı parti MYK'sı verdi.

Depremden büyük yara alarak çıkan Hatay'da yarışın CHP'nin adayı Lütfü Savaş ile Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk arasında geçeceği tahmin ediliyor. Hatay'da yaşanan son gelişmelere dair TGRT Haber canlı yayınına konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sokağın nabzını tuttuklarını ve Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanacaklarını söyledi.

Hatay'daki CHP krizi hakkında yorumda bulunmayan Yayman, "Hatay'da AK Parti'nin gündemi belli. Adayımız (Mehmet Öntürk) Hatay'da sevilen ve saygı gören bir isim. Vatandaş kimliğimle 'Hatay'ın Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışına ihtiyacı var' diyoruz. Çalışa çalışa kazanacağız. Kendi gündemimiz ile meşgulüz. Rakiplerimiz hakkında konuşmuyoruz. Hatay'ı Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Yaraların sarılması bizim en önemli gündemimizdir." dedi.

"SOKAĞIN ANKETİ CUMHUR İTTİFAKI DİYOR"

Henüz sahada anket çalışması yapmadıklarını söyleyen Yayman, "Hatay'da anket yapmadık, çünkü rakiplerim yeni belirlendi. Elimizde sayısal veri yok ama sokağın sesi ve anketi Cumhur İttifakı diyor. 1 Nisan'da Türkiye Hatay'ı konuşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şahsi meselem' dediği Hatay'ı Cumhur İttifakı'na hediye edeceğiz." diyerek iddialı konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından satır başları:

"DEPREM YARALARININ SARILMASI İÇİN OY VERECEĞİZ"

Hataylı Hatay'ı bırakmaz. Hataylı Hatay'a aşıktır. Hatay müstakil devlet olmaktansa Türkiye'ye bağlanmak istemiştir. Bizim elimizde veriler var. Hatay'da 1 milyon 70 bin seçmen var. Bizim 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta oy kullanan seçmen sayımız ise 900 bin. Yani Hatay'da seçmen sandığa gitmiş. Sandığa katılım oranı genel ile aynıydı. Hataylılar deprem yaralarının sarılması için oy kullanacak.

"HATAY HİZMETSİZLİĞE MAHKUM EDİLDİ"

TGRT Haber ekibini ve gazetecileri Hatay'a davet eden Yayman, "Biz Hatay'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimse Hatay'ı bırakmak istemiyor. Birlik beraberlik içinde bu durumdan çıkmamız lazım. Yerel yönetimlerde burada da Cumhur İttifakı'nın olması lazım. Vatandaşlar bize 'Gaziantep'e gittiğimizde gerçek belediyecilik anlayışını görüyoruz' diyor. Hatay, CHP'li belediyecilik anlayışı ile hizmetsizliğe mahkum edilmiş durumda. Biz çalışacağız ve bu durumu düzelteceğiz."