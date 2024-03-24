AK Partili vekillerden Sultanbeyli çıkarması

24 Mart 2024 00:18 - Güncelleme : 24 Mart 2024 00:22

31 Mart Yerel Seçimleri'ne günler kaldı. AK Partili vekiller ve Belediye Başkan Adayları vatandaşlarla buluşmaya ve her yaştan vatandaşı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamında milletin sesi olan AK Parti İstanbul Milletvekilleri Sultanbeyli'de vatandaşlarla bir araya geldi, programlara katıldı. Gençlerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara, ev ziyaretlerinden esnaflara toplumun her kesimini ziyaret eden vekillere ilçe sakinlerinin ilgisi yoğundu.

Milletvekili Serkan Bayram, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hayata umutla bakan vatandaşlarla Sevgi Buluşması’na katıldı. Mahalle muhtarlıklarını ziyaret eden Milletvekili Yahya Çelik ise, dernek ziyaretlerinde Ordulu ve Erzurumlu vatandaşlarla buluştu. Vefa Sahuru’nda ise gençlerle sohbet etti. Milletvekili İsmail Erdem, Sultanbeylili esnaflara ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Sultanbeyli’deki Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Durgut’a ilgi yoğundu.

Milletvekili Behiye Eker ise Sultanbeyli’deki şehit ailesini evinde ziyaret etti. Ardından rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Eker, vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, rehabilitasyon merkezinde çocuklarla bir araya geldi. Ardından vatandaşların evlerine ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Tuğba Işık Ercan ise hane ziyareti gerçekleştirdi. Sultanbeyli Halil İnalcık Kütüphanesi’nde gençlerle buluşan Milletvekili Hulki Cevizoğlu, gençlerin sorularını yanıtlayarak samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdi. Sultanbeyli’de vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Milletvekili Hasan Turan, ilçedeki iş yerlerini ve esnafları ziyaret etti.

Milletvekili Hulusi Şentürk Sultanbeylili vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi. Milletvekili Nurettin Alan Sultanbeyli’deki Tokatlı vatandaşları ve esnafları ziyaret etti.

Vekillerin programlarına eşlik eden AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş “Bugün Sultanbeyli'mizde AK Parti'mizin kıymetli İstanbul milletvekilleri ile vatandaşlarımızla buluştuk. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledik. Milletimizin Gazi Meclisimizde sesi olan Vekillerimiz ile gençlerimizden kadınlara toplumun her kesiminin gönül hanelerine misafir olduk. Ramazan-ı Şerif'in huzurlu ikliminde hemşehrilerimizle biriz, beraberiz, gönül gönüleyiz.” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILI ŞEHİRLERİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye Yüzyılı Şehirleri için canla başla çalıştıklarını dile getiren Tombaş, “Belediyelerimizi eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşturmak için büyük gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'mizin insan odaklı hizmet anlayışıyla şehrimize hizmet edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Murat Kurum’un öncülüğünde İstanbul’umuzu ve Sultanbeyli’mizi kalkındıracağız. İstanbul'umuzu Muradına erdirecek ve Sultanbeyli'mizi en güçlü destekle zafere taşıyacağız. 31 Mart günü, milletimizin teveccühü ile AK Parti'mizi büyük bir zaferle güçlü yarınlara hep birlikte ulaştıracağız.” şeklinde ifade etti.