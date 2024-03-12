AK Partili Yazıcı'dan yerel seçim mesajı: Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız

12 Mart 2024 19:42 - Güncelleme : 12 Mart 2024 19:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tatlı Su Mahallesi'nde bulunan Hoca Esma Aker Camii’nin açılışına katıldı.

Açılışta yerel seçimlere ilişkin konuşan Yazıcı, “Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız. Bu millet ve gelecek nesiller için yaparız. Dolayısıyla, egemenlik sizin, ülke hepimizin. Egemenlik hakkınızı kullanın, iş yapacak, iş üretecek ve vizyonu olacak kişileri, kadroları ve ekipleri yetkilendirirsiniz. Yürü dersiniz ve öbür seçimde de denetlersiniz. Dolayısıyla, 31 Martta gerçekleşecek seçimlerde İnşallah milletimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olsun diyorum” dedi.

"İSTANBUL MURADINA ERECEK"

31 Mart seçimlerine değinen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu minareler bu kubbeler olduğu sürece İnşallah bu ülkemiz ilelebet Müslüman ülke olarak daim olacaktır. Tabii ki gençlerimizle birlikte. 31 Martta önümüzde seçimler var, İnşallah Türkiye’miz ve İstanbul’umuz için ve Ümraniye için hayırlı olsun diyorum. İstanbul’u muradına erdireceğiz diyorum”