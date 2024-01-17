AK Parti’nin 8 kentte daha belediye başkan adayları belli oldu

17 Ocak 2024 16:40 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:11

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) büyükşehirler dahil 7 kentte daha adayları belli oldu. AK Parti'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu, adalığının tebliğ edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde halkımızın tercihi ile İnşallah AK Parti bayrağını tekrar Kütahya'da dikerek AK Parti Belediyeciliğinin devam etmesi inşallah bizlere nasip olacak" dedi.

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman oldu. 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayının, Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman olduğunu duyurdu.

Yıldırım ve Yaman'ın yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek aday tanıtım programına katılacağı öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediye başkan adayı Sami Er oldu.

AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Memduh Büyükkılıç'ın belirlendiği öğrenildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Fırat Görgel'in belirlendiği öğrenildi.

Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ekrem Yüce'nin belirlendiği öğrenildi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali ihsan Delioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa’ya ve bütün AK Parti camiasına hayırlı uğurlu olsun' diyerek mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün yeniden adaylığını ilan etti.

Karabük’te ise 31 Mart Yerel seçimleri öncesi belediye başkan adayını Özkan Çetinkaya olarak belirledi.