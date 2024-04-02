AK Parti'nin adayı 129 oyla kazandı, YRP itiraz etti

02 Nisan 2024 12:18 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:22

Yerel seçimlerin bitmesiyle itiraz başvuruları başladı. Erzurum'un Aşkale ilçesinde; resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Şenol Polat, en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Enver Başaran'a 129 oy fark atarak seçimden birinci parti olarak ayrıldı. Seçimi 129 oy farkla kaybeden YRP, oyların yeniden sayılmasını talep etti.

POLİS MÜCAHALE ETTİ

129 oy farkla kaybeden YRP adayı Başaran ve yönetimi, oylarının çalındığını iddia ederek aynı gün ilçe seçim kurulu önünde toplandı. Polis, dağılmamakta ısrar eden kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

KARARI NÖNET TUTARAK BEKLEYECEKLER

Dün İlçe Seçim Kuruluna dilekçe veren YRP'liler, oyların yeniden sayılmasını talep etti. Enver Başaran, Seçim Kurulunun vereceği kararı parti binasında demokrasi nöbeti tutarak bekleyeceklerini söyledi