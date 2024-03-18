AK Parti'nin Hatay adayı TGRT Haber'e konuştu: Kolları sıvayacağız 

18 Mart 2024 00:19 - Güncelleme : 18 Mart 2024 00:19

Yerel seçimler kapsamında çalışmalarına devam eden AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ontürk, TOKİ ve ilgili bakanlığın çalışmalarının devam ettiğini, her gelir grubuna uygun TOKİ konutlarının üretilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Yerinde dönüşüm projeleri kapsamında devletin 750 bin TL yardım ve aynı miktarda faizsiz kredi sağladığını belirten Öntürk, rezerv alanlardaki çalışmaların başarılı olduğunu ve 42 bin TOKİ evinin teslim edileceğini duyurdu.

"1 NİSAN SONRASI KOLLARI SIVAYACAĞIZ"

Kentte yaşayan 225 bin vatandaşın konteyner kentlerde ikamet ettiğini ve bazı vatandaşların şehir dışına çıktığını dile getiren Öntürk şunları söyledi:

1 Nisan itibariyle alt yapı için kollarımızı sıvayacağız. Alt yapı ve üst yapıda değişimleri gerçekleştireceğiz. Hatay'da sularımız merkezi hükümet tarafından gerçekleştiriliyor. Kanalizasyon Hatay'da çok büyük problem. Atık suları çok hızlı şekilde revize edip arıtmaları yenilememiz lazım. Su yönetimini çok önemsiyoruz. Alt yapıyı revize edeceğiz. Ağlarımızı yenileceğiz. Köylerimizde çok büyük problemler var.

HATAY'IN TRAFİK SORUNU...

Hatay'ın trafik sorunu var. Hatay için çıkardığımız 10 temel sorunda trafik olduğu görüldü. Antakya yolunu açacağız. Trafik yükünü hafifleteceğiz. Hassa'dan İskenderun'a bağlanan tünelimizin ihalesi yapıldı. Havalimanımızın da pisti kırılmıştı ve yeni ihaleye gidildi.

HATAY'A YENİ OTAGAR VAADİ

Hatay'da 35 sene önce yapılan otogarımız var ve yeni otogara ihtiyacımız var. Yeni imar planımızda yer alacak.

Hatay turizmde yok gibi bir yerde. Gastronomi ve ürün tanırımı alanında da ayağa kalkmaları için gastronomi merkezi yapacağız. Hatay gastronomi şehridir.