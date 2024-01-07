AK Parti'nin İstanbul adayı için ismi geçiyordu! Tevfik Göksu'dan 'Murat Kurum' kararı sonrası ilk açıklama

07 Ocak 2024 00:39 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 00:46

31 Mart seçimlerine 3 aydan kısa süre kala siyasi partilerde aday belirleme çalışmaları hız kazandı. Yarın düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklaması beklenen AK Parti'nin, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı aday belli oldu.

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti'nin İstanbul adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu öne sürüldü.

Adayın Murat Kurum olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada Murat Kurum'un çalışma arkadaşlarına haberi duyurduğu anlar gündem oldu. Kurum, İstanbullu seçmene seslendiği videoda, "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımız deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklama sırasında Kurum'un ekibi duygusal anlar yaşadı.

TEVFİK GÖKSU'DAN İLK PAYLAŞIM

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olarak açıklanacağının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya sallandı.

Adı bir süredir AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı için geçen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, partisinin Murat Kurum'da karar kılmasının ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göksu, AK Parti'nin seçim şarkısının klibini ve şarkıda geçen "Sevin İstanbul çoğu gitti azı kaldı. Gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşmana az kaldı" sözlerini paylaştı.

26 BELEDİYENİN BAŞKAN ADAYI AÇIKLANACAK

Öte yandan AK Parti'de gözler yarın gerekecek aday tanıtım toplantısında çevrildi. tgrthaber.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın 12'si büyükşehir olmak üzere 26 belediyenin adaylarını açıklayacak. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğu kendisine tebliğ edildi.