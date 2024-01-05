AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Dev anketten çarpıcı sonuç... Seçmen tercihini yaptı

05 Ocak 2024 14:37 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:33

Türkiye nefesini tuttu, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimleri bekliyor. Özellikle büyükşehirlerde büyük çekişmeye sahne olması beklenen seçimler için geri sayım sürerken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının kim olacağı ise en çok merak edilen konular arasında başı çekiyor.





Bu soru, pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısı yanıtını bulacak.

4 ADAYIN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Toplantı öncesi parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, İBB başkanlığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adı ön plana çıkıyordu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan da diğer iki önemli aday olarak gösteriliyordu.

DEV ANKETTEN AÇIK ARA MURAT KURUM ÇIKTI

Hal böyleyken "tgrthaber.com.tr olarak biz de X sosyal medya platformu üzerinden takipçilerimize, "Sizce AK Parti'nin adayı kim olacak?" sorusunu yönelttik. Buyük katılımın olduğu ankette şu ana dek ortaya çıkan sonuçları Genel Yayın Yönetmenimiz İbrahim Günay, canlı yayında açıkladı. TgrtHaber.com.tr'de yayınlanan "Alper Altun ile Bil Bakalım" programına konuk olan Günay, son verilere göre Murat Kurum'un açık ara önde olduğu bilgisini verdi.

İşte Günay'ın açıklamalarından satır başları:

"AK Parti’de İstanbul için ciddi anlamda dillendirilen 4 isim olduğunu gördük. X hesabımız üzerinden bu konuda bir anket çıktık. Takipçilerimize “Sizce AK Parti'nin adayı kim olacak?” sorusunu yönelttik. Seçeneklerimiz ise Murat Kurum, Ali Yerlikaya, Ergün Turan, Tevfik Göksu oldu.

ANKET FİRMALARINI SOLLAYAN KATILIM

Biliyorsunuz ki kendilerini ciddi araştırma şirketi olarak gören birçok firma bu tarz anketleri 2 bin kişi ile yapıyor. Bizim sosyal medyadan çıktığımız anket şu an devam ediyor. Ve bu anketimiz 40 binin üzerinde kişi tarafından görüntülenmiş, 7 binin üzerinde de kişi tarafından oylanmış.

Gelelim anket sonucumuza; heyecanı çok fazla kaçırmadan şunu söyleyeyim: Devam eden anketimizde Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açık ara önde gittiğini görüyoruz. Yani bizim takipçilerimize göre, AK Parti’nin Pazar günü açıklanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum olacak."

KESİN SONUÇ PAZAR GÜNÜ AÇIKLANACAK

Diğer yandan dev anketin sonuçları AK Parti'nin pazar günü düzenlenecek aday tanıtım toplanıtısının öncesinde "tgrthaber.com.tr" ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılacak.