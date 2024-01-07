AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

07 Ocak 2024 16:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 17:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. İstanbul'da Murat Kurum, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na resmen rakip oldu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 il belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra ilk açıklamasını yaptı.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1743991028548309157

''SADECE İSTANBUL''

Sosyal medyadan açıklama yapan Murat Kurum şunları söyledi:

İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız! Kararlıyız!

Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.

YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL, SADECE İSTANBUL!

Murat Kurum açıklamasını İstanbul temalı bir video ile yaptı.