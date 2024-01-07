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    • 07 Ocak 2024 16:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 17:43

    AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

    Editör: Murat Makas / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu resmen açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sosyal medyadan ilk açıklamasını yaptı.

    Murat Kurum, Ak Parti, İstanbul

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarını açıkladı. İstanbul'da Murat Kurum, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na resmen rakip oldu.

    AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 il belediye başkan adaylarını açıklamasından sonra ilk açıklamasını yaptı.

    https://twitter.com/murat_kurum/status/1743991028548309157

    ''SADECE İSTANBUL''

    Sosyal medyadan açıklama yapan Murat Kurum şunları söyledi:

    İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız! Kararlıyız!

    Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. 

    YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL, SADECE İSTANBUL!

    Murat Kurum açıklamasını İstanbul temalı bir video ile yaptı.

    Haberler>Politika>AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama
    Etiketler
    Murat KurumAK Partiİstanbul
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