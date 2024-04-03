AK Parti'nin itirazı üzerine Amasra'da oylar yeniden sayılacak 

03 Nisan 2024 17:49 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:49

31 Mart'taki yerel seçimlerde sayımı tamamlanan oyların ilk belirlemelerine göre, AK Parti belediye meclisi için 1531 oy alırken, Belediye Başkan adaylarından Ahmet Reis 1700 oy topladı. Benzer şekilde, CHP belediye meclisinde 1875 oy kazanırken, Belediye Başkan adayı Recai Çakır 1822 oy aldı. Bu sonuçlara göre, Belediye Başkanlığı seçimi için 138 oy geçersiz sayılırken, Belediye Meclisi için 184 oy geçersiz kabul edildi.

AK PARTİ VE MHP'DEN İTİRAZ GELDİ

Çıkan sonuç üzerine AK Parti ve MHP'nin ilçe örgütleri, geçersiz oyların çokluğu ve tutarsızlık gibi sebeplerle ilçe seçim kuruluna başvurarak, oyların tekrar sayılmasını talep etti. Ancak ilçe seçim kurulu, yeterli ve somut gerekçe gösterilmediği için bu talebi reddetti. Bunun üzerine AK Parti, itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı.

OYLAR YENİDEN SAYILACAK

İl Seçim Kurulu, yapılan itirazı incelemeye alıp, ilçedeki tüm sandık sonuç tutanaklarının Bartın Adliyesi'ne taşınarak tekrar gözden geçirilmesine karar verdi. Detaylı inceleme sonrası, oyların yeniden sayılması yönünde karar verildi.

Kararın İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlanacağı belirtildi.

Öte yandan Amasra Adalet sarayı önünde nöbet tutmaya devam eden CHP'lilerden bazıları, bugün sabah saatlerinden Bartın Adliyesi'ne gelerek, İl seçim Kurulu kararını açıkladığı zamana kadar nöbet tutmaya başladı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Mevcut Belediye başkanı ve CHP'li Belediye Başkan Adayı Recai Çakır, CHP Amasra İlçe Başkanı Ogün Basançelebi de Bartın Adliyesi'ne gelerek, İl Seçim Kurulu başkanı ve üyelerle görüştü. Milletvekili Bankoğlu ve Başkan çakır, yaptığı açıklamalarda İl seçim Kurulu'nun bir an önce kararını vermesi isteyerek, bu kararın ise oy sayım talebinin reddi yönünde olacağını belirtti.