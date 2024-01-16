AK Parti'nin Muğla adayı Aydın Ayaydın: Muğla hizmete susamış bir il

16 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:11

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, adaylığının duyurulmasının ardından ilk ziyaretini Muğla AK Parti İl Başkanlığı'na gerçekleştirdi. İl başkanlığında Ayaydın, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Ayaydın, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'ndaki ziyaretin ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını da ziyaret etti.

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmaları halinde yapacakları projeler hakkında bilgi veren Ayaydın, "Bizler bu göreve talip olduğumuz zaman Muğla ile ilgili Muğla’nın sorunlarını ve bu sorunların nasıl aşacağımız ile ilgili elbette çalışmamız olmuştur ve çalışmamızda halen daha 15 kişilik ekibimizle devam ediyoruz. Her ne kadar farklı eleştiriler olsa da ben Muğlalıyım. 1999 yılından beri Muğla’da, Bodrum’da oturuyorum. İlk yıllarım sadece yaz aylarında 6 ay kalıyordum, ama son 10 yıldır yaz kış 12 ay Bodrum’da oturuyorum. Evim Bodrum’da ve ben kendimi Muğlalı olarak görüyorum ve ben bir Muğlalıyım" dedi.

"MUĞLA UZUN YILLARDAN BERİ HİZMETE SUSAMIŞ BİR İLİMİZDİR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde geceli-gündüzlü hiçbir ayrım yapmaksızın, hiçbir siyasi partinin ilçe başkanları ayrımı yapmaksızın kendisine oy vermiş olsun veya olmasın Muğla halkının hizmetinde olacağının altını çizen Ayaydın, "Onlar için ne gerekiyorsa yapmak için gayret edeceğim. Muğla uzun yıllardan beri hizmete susamış bir ilimizdir. Hak ettiği yeri ne yazık ki bugüne kadar alamamıştır. Ben kimseyi eleştirmek istemiyorum, ben sadece yapacaklarımı söylüyorum. Benim bütün çalışmalarım sadece Muğla halkının refahını yükseltecek, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek istiyorum. Bugün bir dünya markası olması gereken Muğla, ne yazık ki hak ettiği noktada değildir. Muğla’nın bütün ilçeleri birer turizm cenneti olabilecek yerlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel kıyı şeridi olan bir il yoktur ama ne yazık ki biz bunun kıymetini bilemiyoruz ve bir marka olması gereken Muğla’yı hak ettiği noktaya bugüne kadar taşımamışız. Bundan böyle eğer biz bu göreve gelir isek Avrupa Birliği yatırımlarını Muğla’ya getirebilecek kapasiteye sahip biriyim" ifadelerini kullandı.