AK Parti'nin Sakarya adayı belli oldu

18 Ocak 2024 04:40 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 04:40

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar oldu.

Karar, Alemdar'a tebliğ edildi. Alemdar, hali hazırda Sakarya'da Serdivan Belediye Başkanı olarak görev yürütüyor.

SAKARYA AK PARTİ İL BAŞKANI DUYURDU

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle AK Parti’mizin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Sayın Yusuf Alemdar belirlenmiştir. Sakarya’mıza, hemşehrilerimize ve partimize hayırlı olsun." dedi.

https://twitter.com/yunustever/status/1747696671343997437

YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

1966 yılında Trabzon’da doğdu. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi. 2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.