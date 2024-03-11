Akşener ile bir vatandaşın diyaloğu gündem oldu: Ocağına düştük...

11 Mart 2024 18:08 - Güncelleme : 11 Mart 2024 18:30

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasından Akşener karşılaştığı vatandaşlardan, belediye başkan adayı Korhan Merki için oy istedi.

"DEM İLE BİRLİKTE MİSİNİZ?" SORUSU GELDİ..

Ziyaret sırasında bir vatandaşın "Şu an PKK ve DEM ile birlikte misiniz?" sorusuna Akşener, "Yalnız başımıza giriyoruz, tek başımıza" ifadeleriyle cevap verdi.

Akşener girdiği bir dükkanda da 3 sene boyunca esnaf gezdiğini belirtip, "Hakkari'den Edirne'ye kadar. Esnaf istihdam oluşturuyor; hem de üretileni satıyor. Sizlere dikkat çekmek amaçlı 3 sene gezdim ve bu dükkanların içinde ne partimi övdüm ne oya yönelik bir şey yaptım. Tamamen özne, siz oldunuz. Siyaset yumruklaşmayı gerektirecek bir durum değil" dedi.

"OCAĞINA DÜŞTÜK, OYUNU İSTİYORUZ"

Akşener, girdiği başka bir dükkanda ise bir vatandaşa "Seçimler geldi. Bütün siyasi partiler gibi biz de oy istemeye geldik. Ocağına düştük, oyunu istiyoruz" demesi oldukça dikkat çekti.