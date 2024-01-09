Akşener'den gündem olacak sözler! Partililere 'istifa' resti çekti

09 Ocak 2024 01:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 01:50

İYİ Parti’de art arda yaşanan istifaların özellikle büyük kentlerde oyları düşüreceği yönünde yapılan tartışmalar sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı İYİ Parti GİK üyeleri, bu tartışmaların, 81 ilde aday çıkarma kararının alındığı GİK toplantısında da gündeme getirildiğini dile getirdi.

"BÜTÜN SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Toplantıda bu kararın özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde CHP ve diğer partilere oy kaymasına neden olabileceği yönünde kaygılar aktarıldı. Artı Gerçek'in haberine göre, bazı GİK üyeleri, toplantıda bu kaygıların belirtilmesi üzerine Akşener’in söz aldığını ve “Oylarımızın düşmesi durumunda bütün sorumluluğu alıyorum, eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim” dediğini belirtti.