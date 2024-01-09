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    • 09 Ocak 2024 01:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 01:50

    Akşener'den gündem olacak sözler! Partililere 'istifa' resti çekti

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

    İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında bazı üyelerin ittifaksız seçim kararının eleştirmesi sonrası Meral Akşener'in sözleri gündem oldu. Akşener'in 31 Mart'ta yapılacak seçimde oyların geçtiğimiz seçimden düşük gelmesi halinde istifa edeceğini söylediği iddia edildi.

    Akşener&#039;den gündem olacak sözler! Partililere &#039;istifa&#039; resti çekti
    Meral Akşener, Iyi Parti, Seçim

    İYİ Parti’de art arda yaşanan istifaların özellikle büyük kentlerde oyları düşüreceği yönünde yapılan tartışmalar sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı İYİ Parti GİK üyeleri, bu tartışmaların, 81 ilde aday çıkarma kararının alındığı GİK toplantısında da gündeme getirildiğini dile getirdi.

    "BÜTÜN SORUMLULUĞU ALIYORUM"

    Toplantıda bu kararın özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde CHP ve diğer partilere oy kaymasına neden olabileceği yönünde kaygılar aktarıldı. Artı Gerçek'in haberine göre, bazı GİK üyeleri, toplantıda bu kaygıların belirtilmesi üzerine Akşener’in söz aldığını ve “Oylarımızın düşmesi durumunda bütün sorumluluğu alıyorum, eğer 14 Mayıs tarihinde aldığımız oyun altına düşersek istifa edeceğim” dediğini belirtti.

    Akşener'den gündem olacak sözler! Partililere 'istifa' resti çekti

    Haberler>Politika>Akşener'den gündem olacak sözler! Partililere 'istifa' resti çekti
    Etiketler
    Meral Akşeneriyi partiseçim
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