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25 Şubat 2024 11:17 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:34

Akşener'in eski basın danışmanından İmamoğlu'na şarkı jesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seçim, Yerel Seçim, İstanbul

Siyasi partilerin belediye başkanlığı için belirlediği isimler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. CHP'nin adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

"MURAT İDE'YE TEŞEKKÜRLER"

İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısını alıntılayan Murat Ongun paylaşımında; "Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden Murat İde'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan söz konusu seçim şarkısının söz, müzik ve vokalliğinin İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in yıllarca basın danışmanlığını yürütüp geçtiğimiz aylarda görevden ayrılan Murat İde tarafından kaydedildiği belirtildi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Gözlerin kapalı dinle İstanbul
Yüreği senin için atan biri var
Sana ihanet edilen kara günlerden
Gözünü kırpmadan hesap soran biri var..

Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan
Hem tehdit hem davalardan hiç usanmadan
Geçmişten geleceğe uzanan yollardan
Cesaretle yürüyor bak İmamoğlu..

Akşener'in eski basın danışmanından İmamoğlu'na şarkı jesti - 1. Resim

Yedi tepeli şehirde bir Nazım gibi
Gözlerini kapatmış bir Orhan Veli
Dün bir tepeden bakan Beyatlı gibi
İstanbul’un aşığı bak İmamoğlu..

Peygamberin (S.A.V) müjdesi bu kadim şehirde
Fatih’in izleri dolu her bir köşede
Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle,
Sancak izinde yürüyor bak İmamoğlu

Unutmadı millete ettiği yemini
Şehr-i İstanbul’un Şehremini
16 milyonun helal hakkını
Hakkıyla temsil ediyor bak İmamoğlu"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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