Akşener'in eski basın danışmanından İmamoğlu'na şarkı jesti

25 Şubat 2024 11:17 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:34

Siyasi partilerin belediye başkanlığı için belirlediği isimler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. CHP'nin adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

"MURAT İDE'YE TEŞEKKÜRLER"

İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısını alıntılayan Murat Ongun paylaşımında; "Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden Murat İde'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu seçim şarkısının söz, müzik ve vokalliğinin İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in yıllarca basın danışmanlığını yürütüp geçtiğimiz aylarda görevden ayrılan Murat İde tarafından kaydedildiği belirtildi.

ŞARKININ SÖZLERİ

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Gözlerin kapalı dinle İstanbul

Yüreği senin için atan biri var

Sana ihanet edilen kara günlerden

Gözünü kırpmadan hesap soran biri var..

Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan

Hem tehdit hem davalardan hiç usanmadan

Geçmişten geleceğe uzanan yollardan

Cesaretle yürüyor bak İmamoğlu..

Yedi tepeli şehirde bir Nazım gibi

Gözlerini kapatmış bir Orhan Veli

Dün bir tepeden bakan Beyatlı gibi

İstanbul’un aşığı bak İmamoğlu..

Peygamberin (S.A.V) müjdesi bu kadim şehirde

Fatih’in izleri dolu her bir köşede

Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle,

Sancak izinde yürüyor bak İmamoğlu

Unutmadı millete ettiği yemini

Şehr-i İstanbul’un Şehremini

16 milyonun helal hakkını

Hakkıyla temsil ediyor bak İmamoğlu"