Akşener'in eski basın danışmanından İmamoğlu'na şarkı jesti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.
Siyasi partilerin belediye başkanlığı için belirlediği isimler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. CHP'nin adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
"MURAT İDE'YE TEŞEKKÜRLER"
İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısını alıntılayan Murat Ongun paylaşımında; "Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden Murat İde'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan söz konusu seçim şarkısının söz, müzik ve vokalliğinin İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in yıllarca basın danışmanlığını yürütüp geçtiğimiz aylarda görevden ayrılan Murat İde tarafından kaydedildiği belirtildi.
ŞARKININ SÖZLERİ
Şarkının sözleri ise şöyle:
"Gözlerin kapalı dinle İstanbul
Yüreği senin için atan biri var
Sana ihanet edilen kara günlerden
Gözünü kırpmadan hesap soran biri var..
Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan
Hem tehdit hem davalardan hiç usanmadan
Geçmişten geleceğe uzanan yollardan
Cesaretle yürüyor bak İmamoğlu..
Yedi tepeli şehirde bir Nazım gibi
Gözlerini kapatmış bir Orhan Veli
Dün bir tepeden bakan Beyatlı gibi
İstanbul’un aşığı bak İmamoğlu..
Peygamberin (S.A.V) müjdesi bu kadim şehirde
Fatih’in izleri dolu her bir köşede
Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle,
Sancak izinde yürüyor bak İmamoğlu
Unutmadı millete ettiği yemini
Şehr-i İstanbul’un Şehremini
16 milyonun helal hakkını
Hakkıyla temsil ediyor bak İmamoğlu"