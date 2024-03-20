"Akülü araba verseniz de oy vermem" diyen vatandaşa hediye

20 Mart 2024 15:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 15:19

31 Mart yerel seçimlere günler sayılırken partili adaylar seçim çalışmalarını hızla sürdürüp, vatandaş ile sohbet ediyor. Kırşehir'de seçim çalışmalarını Çadırlıhacıyusuf köyünü ziyaret ederek devam ettiren AK Partili yetkililer akülü araba isteyen engelli vatandaş ilginç sözleriyle karşılaştı.

''AKÜLÜ ARABA VERSENİZ DE OY VERMEM''

Akülü araba isteyen engelli vatandaş, "Akülü araba verseniz de oy vermem" dedi. Vatandaşa temin edilen akülü araç teslim edilirken, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi adayı Emrah Doğan ve vatandaş arasında yaşanan diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü.

''OY VERMİŞ VERMEMİŞ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL''

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, seçmenin talebinin yerine getirildiğini ve ilginç diyaloglarla sık sık karşılaştıklarını söyledi. Ünsal, “Biz AK Parti ailesi olarak sadece partililerimizi değil, vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da deyimiyle ‘Partililerimize değil, 85 milyona hizmete talibiz.’ Bizler de Kırşehir’de şehir halkına hizmete talibiz. Partilimiz olmuş olmamış, bizlere oy vermiş vermemiş hiç önemli değil. Türkiye’yi ve şehrimizi kucaklayan bir anlayışa sahibiz” dedi.