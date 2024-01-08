Ali Babacan'ın İmamoğlu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! 

08 Ocak 2024 23:19 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 23:19

Yerel seçimler için siyasi partiler kolları sıvadı. İstanbul için kıyasıya yarışın olacağı seçimde Meclis'te küçük grupları olan siyasi partiler de hazırlıklarını sürdürüyor.

Seçime kendi adaylarıyla girmeye hazırlanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 81 ilde kendi adaylarını belirlemek için kolları sıvadı.

Bir gazetecinin "DEVA Partisi olarak 81 ilde aday çıkaracak mısınız?" sorusuna Babacan, tüm ülke sathında seçimlere kendi adları ve logolarıyla katılacaklarını söyleyerek cevap verdi.

İMAMOĞLU PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU!

Sosyal medyada seçim çalışmalarını bilgilendirmek maksadıyla paylaşımlarda bulunan Ali Babacan'ın İmamoğlu paylaşımı sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Yarın İmamoğlu ilçesini ziyaret etmesi beklenen Babacan, "İmamoğlu'na DEVA. 9 Ocak Salı günü Adana İmamoğlu'nda vatandaşlarımızla buluşacağız" diyerek X hesabından paylaşımda bulundu.

Kullanıcılar yorumlara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını koydu. Binlerce X kullanıcısı gönderiyi tekrar paylaşarak etkileşime soktu.