Ali İhsan Yavuz'dan seçim mesajı: Ankara'yı da İstanbul'u da alacağız

05 Ocak 2024 22:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:34

Partilerin 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerdeki yoğun rekabetin beklendiği bu süreçte, en çok merak edilen konulardan biri de AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan kim olacağı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul'u 15 Ocak'ta da Ankara adayını açıklaması bekleniyor. Tüm Türkiye'nin gözü Erdoğan'ın açıklayacağı adaylara kilitlenmişken AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan seçime dair önemli açıklamalar geldi.

MHP ile ittifak görüşmelerinin tamamen bittiğini söyleyen Ali İhsan Yavuz, ortak girilen illerde belediye meclis üyeliklerinde de ortak liste yapılacağını ancak il genel meclisi üyelikleri için her iki partinin de ayrı ayrı aday çıkaracağını söyledi. Yavuz, "Ankara'da da İstanbul'da da belirlenen adaylarımızla bu seçimi alacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi-HÜDAPAR ve BBP ile ise görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Yavuz, “Muhataplarımız elbette il-ilçe-belediye meclis üyeliği talep edecek. Külliyen kabul edeceğiz veya reddedeceğiz diye bir şey yok. Şu anda bunlar konuşuluyor. HÜDAPAR ile biraz daha mesafe aldık ama tamamlanmadı" dedi.

İttifak işlerinin zor olduğunu belirten Yavuz, "Ama Cumhur İttifakı ilkeler üzerinden gittiği için muhalefete göre daha rahat ilerliyor’ ifadelerini kullandı ve sözü CHP'deki tartışmalara getirdi.

"CHP'DE GENEL BAŞKANLIK MÜCADELESİ BİTMEZ"

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kavga var mı sorusuna "bence bu çok net" cevabını veren Yavuz, İmamoğlu'nun seçim gecesinden beri partiyi ben yöneteceğim iddiasını ortaya koyduğunu savundu. Yavuz, “O zaman İmamoğlu bu partiyi ben yöneteceğim dedi. Bugün Özgür Özel'e bırakır mı? Orada genel başkanlık ve iktidar mücadelesi bitmez, bir parti gibi davranmıyorlar. CHP gibi bir partinin o zeminden ayrılması beni üzüyor hepimizi de üzmeli" diye konuştu.

CHP'nin yargı tartışması ile ilgili miting kararını da eleştiren Yavuz, "Sorun var ama çözüm yeri miting değil Türkiye'nin 2. partisi olarak öneri getirmeniz lazım" diye konuştu muhalefetin sergilediği bu tablo nedeni ile AK Parti’nin tüm illerde oylarının artış trendine girdiği tespitinde bulundu.