Ali Kıdık zehir zemberek açıklamalarla İYİ Parti'den istifa etti: Üzgünüm

03 Ocak 2024 12:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 13:03

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'da henüz bir aday çıkarmadı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı genel seçimlere ilişkin korkaklıkla suçlayan Akşener'in partisinden, bilindiği üzere 6 milletvekili ayrıldı.

Milletvekili istifaları sonrası İYİ Parti'de bu kez de İBB Meclisi'nde istifa depremi yaşandı.

İBB İyi Parti Grubu Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi istifa etti.

İBB Meclisi'ndeki istifaları Meral Akşener'in İstanbul Tuzla'dan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Akın Gürkan, partiden ayrılarak devam ettirdi.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

İYİ Parti'nin İBB Meclisi Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İBB Belediye Meclisi İYİ Parti üyesi ve İstanbul teşkilatının kurucularından olan Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurdu. "Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum." diyen Ali Kıdık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KENDİ İÇİNDE YAŞADIĞI GÜVEN SORUN SEBEBİYLE HEDEFİNDEN TAMAMEN UZAKLAŞMIŞTIR"

Kıdık, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak "Muhalefete muhalefet" eden konumuna gelmiştir. Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır. Bugün "Hür ve Müstakil" denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim.

"DEDİKODU İTİBAR GÖRDÜ İÇ HESAPLAŞMA ÜLKE GERÇEKLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim. İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim."

İYİ Parti'deki 'istifa dalgası' ise yükselişe geçti. Son dönemde İYİ Parti'den istifa eden isimler şöyle;

İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız,

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker,

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

İYİ Parti Mamak İlçe Teşkilatı'ndan 62 üye,

İYİ Parti Samsun İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

İYİ Parti Kurucusu ve eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin,

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu,

İYİ Parti 27. Dönem Antalya Milletvekili Hasan Subaşı,

Zonguldak Merkez İlçe Teşkilatı'ndan 64 üye,

İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçtiğimiz yıllarda partiden istifa etti.

Diğer istifa eden isimler de şu şekilde;

ANAP'lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican, eski İzmir milletvekili Aytuy Çıray, Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok istifa eden kurucular arasında. DSP'li eski bakanlar Aydın Tümen, Suat Çağlayan, eski MHP Afyon Belediye Başkanı Hayrettin Barut, eski MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Akdere, eski DYP milletvekilleri İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, eski ANAP vekili Mahmut Bozkurt, eski MHP milletvekillileri Mustafa Erdem ve Özcan Yeniçeri de istifa eden kurucular arasında.