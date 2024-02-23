Alinur Aktaş'tan iddialı çıkış: Anket sonuçlarını açıklayamam ama kazanacağız

23 Şubat 2024 22:52 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 23:09

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel seçimlerle ilgili olarak TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sunduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aktaş, seçim sonuçlarıyla ilgili anket sonuçlarını paylaşamayacağını ama seçimlerin kazananının Cumhur İttifakı olacağını söyledi. Aktaş, Yeniden Refah Partisi'nin Bursa'daki seçimlerde oyları böler mi? sorusu üzerine Yeniden Refah Partisi'nin eski oylarını alamayacağını söyledi.

"HİÇBİR SEÇİM İÇİN 'RAHAT ALIRIM' YAKLAŞIMIMIZ YOK"

Cem Küçük'ün Bursa'da anketlerin kafa kafaya olduğunu sorması üzerine Aktaş; "Hiçbir seçim için 'rahat alırım' yaklaşımımız yok. Biz çok güzel çalışmalar yaptık, Bursa bundan memnun. Biz anketlerle süreci anlamaya, eksikleri görmeye çalışıyoruz." dedi.

"ALLAH'IN İZNİYLE BU SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ALACAĞIZ"

"Anket yaptırıyorum ben hiçbir anketi açıklamam kamuoyuna. Birileri anketi açıklayarak algı yapmaya çalışır. Biz anketle genel anlamda süreci anlamaya çalışıyoruz. Nerede eksik var tanımaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmayacak biz bu seçimi Cumhur İttifakı olarak alacağız"

YENİDEN REFAH PARTİSİ BURSA'DA OYLARI BÖLER Mİ?

"Özellikle ceyran eden son olaylar karşısında Yeniden Refah Partisi'nin kazanandan ziyade kaybettiren olmaya çalışma psikolojisi bence çok sağlıklı bir psikoloji değil. Tabiki herkesin hür iradesini karışılmaz. Ben Yeniden Refah Partisi'nin bu manada bir önceki seçimde aldığı 3.87'lik oyu göremiyceği gibi bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum"

"SEÇİM SÜRECEİNE EMEKLİLERİN ÇOK ETKİSİ VAR"

" Emekliler ile alakalı konuları yapılan kamuoyu araştırmalarında da görüyoruz ama Bursa bir ticaret, sanayi, tarım şehri... Bursa Türkiye ortalamasının üstünde bir güce sahip. Tabi ki seçim sürecine özellikle emeklilerin çok etkisi var."

"İNSANLARA EN UCUZ ULAŞIM VE SUYU KULLANDIRIYORUM"

"İçinde deprem, pandeminin de olduğu zor bir 5 yıl geçirdik. İnsanlara en ucuz ulaşımı, ekmeği ve suyu kullandırıyorum. Biz vatandaşın memnuniyetine bakıyoruz. " dedi.