Altınok’tan motokuryeler için durak ve dinlenme alanları sözü

29 Şubat 2024 21:20 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 21:45

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Altınok, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odasını ziyaret etti.

“ISLANMAYACAKSINIZ”

Altınok, burada yaptığı konuşmada, yağmurda ve Kovid-19 salgınında motokurye esnafının 24 saat hizmet verdiğini, hizmet vermeye devam ettiğini belirterek "Motokurye esnafımızın sıkıntılarını biliyoruz. Keçiören'de bir yer tahsis etmiştik, büro kurdunuz ve bu noktaya geldiniz. Sizlere taksi durakları gibi motokurye durakları, dinlenme yerleri yapacağız. Kışın soğukta üşümeyecek, yağmurda ıslanmayacak ve sıcakta kavrulmayacaksınız." dedi.

“ANKARA’YA ÇALIŞACAĞIZ”

Ankara'yı eser ve hizmetlerle buluşturmak için 24 saat çalışacaklarını ifade eden Altınok, belediye başkanlığı makamının vekalet ve hizmet makamı olduğunu kaydetti. Turgut Altınok, "Gece gündüz, kar kış demeden çalışmak gerekiyor. Şimdi Ankara'ya çalışacağız. Sokaklar ve caddeler pırıl pırıl olacak. Ulaşım ve trafik problemi çözülecek." diye konuştu.

Resmi rakamlara göre motokuryelerin yüzde 40'ının kaza yaptığını söyleyen Altınok, motokuryelere hız konusuna dikkat etmeleri önerisinde bulundu.

Altınok, daha sonra Yozgat Aydıncık Derneğini ziyaret ederek Yozgatlılarla bir araya geldi.