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01 Nisan 2024 01:32 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:53

Ankara Çamlıdere’de sürpriz sonuç! Bağımsız aday kazandı

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde Bağımsız aday, Adem Ceylan Resmi olmayan sonuçlarla göre seçimi önde götürüyor

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Ankara Çamlıdere’de sürpriz sonuç! Bağımsız aday kazandı

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde sandıklar açılmaya devam ediyor. Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde 11 bin 368 seçmen sandığa gitti.

Resmi olmayan sonucalar göre Çamlıdere ilçesinde bağımsız aday Adem Ceylan 4 bin 338 oy olarak %50 ile seçimi önde götürüyor. AK Parti’nin Çamlıdere adayı Hazım Caner Can 2 bin 240 oy olarak seçimi ikinci sırada seçimi götürüyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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