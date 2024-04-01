Ankara Çamlıdere’de sürpriz sonuç! Bağımsız aday kazandı

01 Nisan 2024 01:32 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 01:53

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde sandıklar açılmaya devam ediyor. Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde 11 bin 368 seçmen sandığa gitti.

Resmi olmayan sonucalar göre Çamlıdere ilçesinde bağımsız aday Adem Ceylan 4 bin 338 oy olarak %50 ile seçimi önde götürüyor. AK Parti’nin Çamlıdere adayı Hazım Caner Can 2 bin 240 oy olarak seçimi ikinci sırada seçimi götürüyor.