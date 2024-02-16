İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son anketlerde çarpıcı sonuç: Her an her şey değişebilir

16 Şubat 2024 22:09 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 00:28

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerel seçimlere geri sayım devam ederken, milyonlarca seçmen anket firmalarından gelen güncel verilere odaklanmış durumda...

Son güncel anket sonuçlarını Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Gazeteci Murat İde, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik; TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında değerlendirdi.

ANKARA'DA YAVAŞ ÖNDE

HBS'nin 2 bin 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre; Mansur Yavaş yüzde 40,3, Turgut Altınok yüzde 35,2, Cengiz Topel ise yüzde 6,1 oy oranına sahip.

Bin 546 kişinin katıldığı AREA Araştırma'nın anketine göre ise, Mansur Yavaş yüzde 54, Turgut Altınok yüzde 40,1, Suat Kılıç yüzde 2,3, Cengiz Topel ise yüzde 1,7 oy aldı.

"FARK ÇOK DA İNANDIRICI GELMİYOR"

Ankara anketlerini değerlendiren Cem Küçük, "Ankara'da anketlerde Mansur Yavaş önde gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anket firmaları Kemal Bey'e 60-70 oy oranı göstermişti. Amiyane tabirle hepsi cortladı. Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında yüzde 14 puanlık fark çok da inandırıcı gelmiyor" dedi.

İSTANBUL'DA OYLAR ÇOK YAKIN

Peki Ankara'da Yavaş'ın önde götürdüğü anketler İstanbul için ne diyor? 3 bin 920 kişinin katıldığı ORC Araştırma'nın anketine göre; Murat Kurum yüzde 37,7, Ekrem İmamoğlu yüzde 36,5, Meral Beştaş yüzde 6,8 oy oranına sahip.

SONAR'ın anketine göre ise; Ekrem İmamoğlu yüzde 41,1, Murat Kurum yüzde 40,6 Buğra Kavuncu ise yüzde 4,3...

2 bin 925 kişinin katıldığı HBS Araştırma'nın anketinde ise; Murat Kurum yüzde 38,3, Ekrem İmamoğlu yüzde 36,9, Buğra Kavuncu yüzde 5,2, Meral Beştaş ise yüzde 4,8 gibi bir orana sahip.

"İŞ BİRLİĞİ DEVAM ETSE FARKLI SONUÇLAR GÖREBİLİRDİK"

İstanbul anket sonuçlarını değerlendiren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İstanbul’da ittifakın iş birliğinin dağılmış olması çok önemli. İş birliği devam etse farklı sonuçlar görebilirdik. Cumhurbaşkanı sahaya tam olarak çıkmadı. Murat Kurum şu an daha avantajlı görünüyor" ifadelerini kullandı.