Ankara'da kritik görüşme! Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti

03 Ocak 2024 17:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:34

Yerel seçim takvimi yaklaştıkça siyasi partiler arasındaki ittifak temasları da hız kazandı. Muhalefet cephesinde akşam saatlerine doğru dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KAPIDA KARŞILADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Davutoğlu'nu parti genel merkezi girişinde İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu karşıladı.

GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurlarken, görüşmenin detaylarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEZDİM" İTİRAFI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanının Türkiye demokrasisi adına olumlu olacağı için destek verdiğini söylemiş, ancak seçim sürecinden sonra yaşananları görüncü, "Şimdi olsa aynı şeyi yapmam. Benim gönlümdeki cumhurbaşkanı adayı Hikmet Çetin’di" şeklinde konuşmuştu.

"İKTİDARLA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Davutoğlu, "Nerelerde kimle iş birliği yapabiliriz, nerelerde tek başımıza girebiliriz tespit edeceğiz. Önce Saadet Partisi’yle bir ahdimiz var onlarla istişare edeceğiz. Onlarla ortak bir zemin bulmaya çalışacağız. Sonra da yerel seçim otonomdur yani her yerde ayrı bir ittifak mantığı doğar. O ittifak mantığı içinde herkesle iş birliğine açık bir tablo sergileyeceğiz. Esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.