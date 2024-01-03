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    • 03 Ocak 2024 17:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:34

    Ankara'da kritik görüşme! Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti

    Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mayıs seçimleri sonrası dağılan 6'lı masadaki ittifak ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yerel seçimlerde iş birliği konusunun gündeme geldiği görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Yerel Seçim

    Yerel seçim takvimi yaklaştıkça siyasi partiler arasındaki ittifak temasları da hız kazandı. Muhalefet cephesinde akşam saatlerine doğru dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

    İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KAPIDA KARŞILADI

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Davutoğlu'nu parti genel merkezi girişinde İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu karşıladı.

    Ankara'da kritik görüşme! Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti

    GÖRÜŞME 1,5 SAAT SÜRDÜ

    İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

    Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurlarken, görüşmenin detaylarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Ankara'da kritik görüşme! Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti

    "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEZDİM" İTİRAFI

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanının Türkiye demokrasisi adına olumlu olacağı için destek verdiğini söylemiş, ancak seçim sürecinden sonra yaşananları görüncü, "Şimdi olsa aynı şeyi yapmam. Benim gönlümdeki cumhurbaşkanı adayı Hikmet Çetin’di" şeklinde konuşmuştu.

    "İKTİDARLA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

    Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Davutoğlu, "Nerelerde kimle iş birliği yapabiliriz, nerelerde tek başımıza girebiliriz tespit edeceğiz. Önce Saadet Partisi’yle bir ahdimiz var onlarla istişare edeceğiz. Onlarla ortak bir zemin bulmaya çalışacağız. Sonra da yerel seçim otonomdur yani her yerde ayrı bir ittifak mantığı doğar. O ittifak mantığı içinde herkesle iş birliğine açık bir tablo sergileyeceğiz. Esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

    Haberler>Politika>Ankara'da kritik görüşme! Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti
    Etiketler
    Meral AkşenerAhmet Davutoğluyerel seçim
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