Ankara'da seçim anketinden çarpıcı sonuç: Aradaki fark 4 puan

01 Mart 2024 09:47 - Güncelleme : 01 Mart 2024 09:58

Türk halkı 30 gün sonra 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Seçim için adaylar meydanlarda çalışmalarına aralıksız devam ederken, anket firmaları araştırma sonuçlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor.

Son olarak ALF Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri için anket yaptı. 21-25 Şubat tarihleri arasında 2 bin 700 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

ALF ARAŞTIRMA'NIN ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇ

Seçim yarışının kıyasıya geçeceği Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş koltuğunu korumak isterken, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ise Ankara'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olma hedefinde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok arasındaki puan farkı ise dikkat çekti.

YAKLAŞIK 4 PUANLIK FARK VAR

Ankete katılanların yüzde 41,4'ü CHP'li Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un oyu ise yüzde 37,5'te kaldı.

İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel'in oy oranı yüzde 6,4, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç 2,3, Zafer Partisi'nin adayı Bartu Soral yüzde 2,1 oya ulaştı.