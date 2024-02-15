Ankara'da seçimi kim kazanır? Son ankette çarpıcı sonuç!

15 Şubat 2024 11:35 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:46

Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği yerel seçimler için geri sayım sürerken milyonlarca seçmen gözünü anket firmalarına çevirdi.

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimin sonucunun yanı sıra seçmenlerin eğilimlerini belirleme açısından da büyük önem taşıyan anketlerin sonuncusu ise Areda Survey'den geldi.

AK PARTİ Mİ, CHP Mİ? ANKARA'DA SEÇİMİ KİM KAZANIR?

Areda Survey'in "tgrthaber.com.tr" için özel olarak gerçekleştirdiği kapsamlı kamuoyu yoklaması 28-29 Ocak 2024 tarihleri arasında 2 bin 24 katılımcının katılımıyla gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Sizce önümüzdeki seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi aday kazanır?" sorusu yöneltildi.

İBRE YAVAŞ'TAN YANA

CHP adayı mevcut başkan Mansur Yavaş ile AK Parti adayı Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen yarışta anket sonucuna göre ibrenin Yavaş'tan yana olduğu görüldü.

Anket katılımcılarının yüzde 54,8'i soruya Mansur Yavaş karşılığını verirken, Turgut Altınok'un seçimi kazanacağını tahmin edenlerin oranı ise yüzde 45,2'di kaldı.

Anketin değerlendirme kısmında ise "Ankara’da 6 parti veya aday seçim yarışına girişecektir. İYİ Parti’nin Ankara adayı güçlü bir isim olmakla birlikte seçimin bu ilde mevcut Başkan Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok arasında geçeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

YAVAŞ'A RAKİP SEÇMENDEN OY GİDEBİLİR!

Ankette katılımcıların yaptığı tercihlerin 14 Mayıs'taki yerel seçim tercihlerine göre kıyaslamasına da yer verildi. Yapılan yorumda şu ifadeler yer aldı:

AK Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 86,9’u ile MHP’ye oy verenlerin yüzde 81,1’i Ankara seçimlerini Turgut Altınok’un kazanacağını belirtmektedir.

Ne var ki, iki partide de Mansur Yavaş’ın Ankara seçimlerini kazanacağını belirten belli oranda bir kitle bulunmaktadır.

AK Parti’ye oy verip Yavaş’ı şanslı görenlerin oranı yüzde 13,1, MHP’ye oy verip Yavaş’ı şanslı görenlerin oranı ise yüzde 18,9 düzeyindedir.

Bu veriler, aslında AK Parti ve MHP’den belli oranda bir oyun Yavaş’a gidebileceğinin işareti olarak okunabilir.

YAVAŞ 2019'DA OYLARIN YARIDAN FAZLASINI ALMIŞTI

2019'da düzenlenen son yerel seçimlerde CHP adayı Mansur Yavaş, yüzde 50.93 oy oranıyla başkanlık koltuğuna oturmuştu. AK Parti adayı Mehmet Özhaseki oyların yüzde 47,12'sini alırken, Saadet Partisi adayı Mesut Doğan ise yüzde 1,05'le seçimden 3. çıkmıştı.