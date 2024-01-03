Anlaşma sağlandı! Yerel seçim öncesi iki parti birleşti 

03 Ocak 2024 19:01 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 19:01

Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi resmi sürecin başladığın duyuran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu duyurdu.

Yener, 1 Ocak itibariyle seçim takviminin başladığını belirterek seçimlerin partilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerel seçimlere katılmaya hak kazanan Büyük Türkiye Partisi, Ocak Partisi'ne katılma kararı aldı. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda konuya dair açıklamalarda bulundu.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Canpolat, Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek 36 partiden biri olarak açıkladığı Büyük Türkiye Partisi’nin partisine katıldığını belirtti.

"MEDENİYETİMİZE SARILIYORUZ"

Osmanlı Ocakları’nın Ocak Partisi’ni sonuna kadar destekleyeceğini ifade eden Canpolat, “Biz Ocak Partisi olarak medeniyetimize sarılıyoruz. Ecdadın izini Cumhuriyetin değerlerinde yapıyoruz. Günümüz şartlarında hayatın bize sunmuş olduğu imkanlar, teknoloji, bilim, sanat, edebiyat, bunların hepsinin üzerinde Osmanlı medeniyetinin üzerine bir tuğla koymak değil niyetimiz. Biz onların tozunu bile alabiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Canpolat, her geçen gün Türk milletini buluşturma, kavuşturma, eğitim seviyesini yükseltme, suç oranlarını azaltma yolunda emin adımlarla devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Canpolat, tüm Büyük Türkiye Partisi adına Hüseyin Durmaz’a rozetini takdim etti.